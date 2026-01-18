Manchester United ganó el clásico por 2 a 0

Manchester United dio la sorpresa y le ganó 2 a 0 el clásico al City, en un encuentro que marcó el inicio de la fecha 22 de la Premier League de Inglaterra.

Los goles los hicieron el camerunés Bryan Mbeumo y el danés Patrick Dorgu, a los 20 y a los 31 minutos del segundo tiempo.

El primero gol llegó a través de Mbeumo, quien definió cruzado luego de ser asistido por el portugués Bruno Fernandes tras una contra letal por una jugada que había iniciado con un tiro libre ofensivo para los "Ciudadanos".

El encargado de estirar la ventaja y liquidar el encuentro fue Dorgu, que se anticipó en el área chica tras un buen desborde del delantero brasilero Matheus Cunha.

Gracias a este triunfo, el Manchester United pudo cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar y toma un poco de aire en la Premier League, donde ocupa al menos momentáneamente la cuarta posición con 35 puntos.

Manchester City, por su parte, atraviesa una preocupante racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier League (previamente había empatado con Sunderland, Chelsea y Brighton) y podría terminar la fecha a nueve puntos del líder Arsenal, que quiere cortar con la sequía de 22 años sin títulos en la liga inglesa.

En el Manchester United jugó como titular el defensor argentino Lisandro Martínez, quien estuvo muy firme en la zaga central de la defensa con Harry Maguire.

Arsenal dejó pasar una oportunidad clave en la lucha por la Premier League al empatar 0 a 0 ante Nottingham Forest como visitante y no capitalizar la derrota del Manchester City en el clásico ante United.

El equipo de Mikel Arteta sigue como líder y estiró la diferencia a siete puntos con los de Pep Guardiola, aunque Aston Villa podría recortar si vence a Everton.

En "The City Ground", los "gunners" dominaron sin eficacia, fallaron situaciones claras y hasta sufrieron en algunos contragolpes del local.

En Anfield, Liverpool volvió a frustrarse y apenas igualó 1 a 1 frente a Burnley.

Chelsea reaccionó tras su caída en la Copa de la Liga y venció 2 a 0 a Brentford.

España: Real Madrid, silbado

Real Madrid le ganó 2 a 0 a Levante, por la 20° fecha de LaLiga de España en el que contó con la presencia del argentino Franco Mastantuono.

De local, el "merengue" pudo

destrabar el partido recién en el complemento, luego de un flojísimo y tenso primer tiempo, en el que la mayoría de los jugadores fueron silbados por los hinchas "blancos".