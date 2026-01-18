El salteño Benavides ganó una histórica definición

En una definición que desafía toda lógica deportiva, el piloto salteño Luciano Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se alzó con el título del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Este logro representa no solo su primer título en la competencia más exigente del mundo, sino también la victoria con el margen más estrecho jamás registrado en la historia de la categoría, apenas 2'' de diferencia en la clasificación general.

La etapa final, un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los 3' respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec. Sin embargo, la templanza del argentino le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

La narrativa de esta carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera. La victoria de Benavides vuelve a remarcar que en la alta competencia, la carrera no termina hasta que se cruza el último puesto de control. La combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria.

Felicitaciones

En un final electrizante, que contó con una diferencia récord de apenas 2'', el argentino Luciano Benavides (KTM) se consagró campeón de la edición 2026 de motos del Dakar en Yanbu, Arabia Saudita.Y se viralizó en las redes sociales un clip en el que se observa cuando tanto él como su escolta Ricky Brabec (Honda), quien era el favorito, llegaron al final e intercambiaron unas palabras.

¿Qué se dijeron? El primero en hablar fue el estadounidense Brabec. "Amigo, casi me muero recién".

"Buen trabajo", le dijo el argentino, para que Brabec culmine el diálogo con otras felicitaciones de su parte. "Gracias, amigo, ganaste... íbuena pelea!".

Superación

La bandera argentina volvió a flamear en lo más alto del Dakar. Después de unas arduas 49 horas -repartidas en dos semanas- arriba de su moto KTM, Luciano Benavides cerró una histórica participación en Yanbu para quedarse con el 1º puesto de motos.

Después de un complicadísimo final del 2025, se rompió los ligamentos cruzados y los meniscos de su rodilla izquierda a meses de esta consagración, el argentino se repuso con la resiliencia que lo caracteriza y terminó largando en una durísima carrera.