Modificaron la fecha de inicio del campeonato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramó el inicio de la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero, una semana después de lo previsto originalmente, según lo confirmó el organismo mediante un comunicado oficial.

La decisión se da mientras los equipos de las distintas categorías transitan la pretemporada. En el esquema inicial, ambos campeonatos estaban pautados para empezar el fin de semana del 8 de febrero, siete días después del comienzo de la Liga Profesional.

Sin embargo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la AFA anunció este viernes la modificación del calendario y fijó una nueva fecha de inicio para la Segunda y Tercera División del fútbol argentino.

"Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División "B", quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División 'C'", informó la entidad que regula el fútbol en el país.

Otra prueba

Luego de jugar el miércoles ante la reserva Talleres de Córdoba, hoy el plantel de Gimnasia dirigido por Hernán Pellerano volverá a probarse pero esta vez ante el Racing cordobés, club que, así como el "lobo" jugará esta temporada en la Primera Nacional.

Ante la "academia", Gimnasia jugará entonces su segundo amistoso de preparación de cara al debut en la temporada, que teniendo en cuenta la postergación del inicio del certamen, será por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero pactado para el día miércoles 11 de febrero.

Pellerano

El director técnico de Gimnasia, Hernán Pellerano, dio sus impresiones de esta pretemporada: "Las incorporaciones se están adaptando a una idea de juego. Trajimos dos jugadores por puesto, de mucha jerarquía de mucha calidad para que haya una buena competencia".