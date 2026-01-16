Paulo Díaz podría irse de River e instalarse en la MLS

Sin lugar en el actual plantel de River, Paulo Díaz busca nuevos horizontes. A pesar de que todavía no hay ninguna oferta formal sobre la mesa, ha recibido varios sondeos desde la Major League Soccer (MLS) y su próximo destino podría ser Estados Unidos. Ni la salida de Sebastián Boselli y las dificultades por contratar a un central (lo de Jhohan Romaña sigue empantanado) cambiaron la postura de Marcelo Gallardo.

River acordó el préstamo del juvenil Dadín a Independiente Rivadavia. El delantero de 19 años se irá cedido por un año.

El chileno pasó de ser considerado uno de los mejores zagueros del continente a quedar afuera de la lista de concentrados en los partidos decisivos de su equipo a fines de 2025. Y si bien realizó toda la pretemporada junto al resto del plantel, ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes en el amistoso que el conjunto de Núñez le ganó a Millonarios en Uruguay.

Con dos años de contrato por delante, la situación no es grata para ninguna de las partes. Todos coinciden que su ciclo en el club está cumplido después de seis años y medio y 214 partidos con la banda roja, pero su alto salario y sus pretensiones económicas y deportivas han llevado a que se desestimaran varios acercamientos. Así las cosas, lleva más de un mes (entre el cierre de 2025 y esta pretemporada) entrenándose junto al resto de sus compañeros, pero por ahora sin chances de volver a jugar.

A los 31 años y tras algunos problemas de rodilla, Paulo Díaz busca mantenerse en el primer nivel continental. Sin embargo, no han aparecido clubes de élite interesados y por eso el destino de Estados Unidos cobra fuerza acorde pasan los días. Tanteado desde Arabia Saudita, el defensor no está dispuesto a volver a vivir en una cultura tan diferente, mucho menos con dos hijos de corta edad.

Gallardo no lo marginó del grupo y lo llevó a todas las instancias de pretemporada, probablemente para evitar que su ficha se desvalorizara significativamente. River pretende percibir cerca de tres millones de dólares para dejarlo ir, una cifra que parece no hacer justicia a la jerarquía del jugador, pero que se explica desde la necesidad del club de deshacerse de uno de los contratos más altos del plantel.

Además River acordó la salida a préstamo de Juan Bautista Dadín, el juvenil que no fue tenido en cuenta para la pretemporada del primer equipo. El destino del delantero será Independiente Rivadavia de Mendoza, que se prepara para disputar por primera vez la Copa Conmebol Libertadores. El club mendocino se llevará al atacante por un año, sin cargo ni opción de compra, con la intención de que pelee un lugar como titular con Alex Arce y sume rodaje en la triple competencia que afrontará el equipo en 2026. Dadín, de 19 años, debutó en Primera durante 2025 bajo la conducción de Gallardo y acumuló cuatro partidos oficiales.