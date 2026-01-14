Gimnasia enfrenta a la reserva de la "T"

El Gimnasia y Esgrima modelo 2026 tendrá su primer amistoso de preparación para afrontar una nueva temporada en la Primera Nacional y también para jugar por Copa Argentina inicialmente en la fase de 32avos.

El "lobo", instalado hace unos días en la localidad de Río Segundo, Córdoba, hoy se medirá ante la reserva de Talleres en lo que dijimos será su primer partido de cortesía.

Será también una medida de base para el entrenador "albiceleste" quien de esta manera empezará a tener parámetros para formar un equipo fuerte en lo defensivo y letal en lo ofensivo.

Además del duelo de hoy ante la "T", Gimnasia tendrá este sábado otro partido amistoso pero esta vez ante Racing de Córdoba.

Recordemos la nómina de jugadores que partieron comandados por el director técnico Hernán Pellerano hacia la provincia mediterránea.

Arqueros: Milton Álvarez, Matías Ramos Mingo y Gonzalo Gómez.

Defensores: Diego López, Delfor Minervino, Gonzalo Villarreal, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi, Martín Lazarte, Franco Camargo y Joaquín Varela.

Volantes: Hugo Soria, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Federico Paradela, Francisco Molina, Axel Pinto, David Gallardo y Mauro Cachi.

Delanteros: Cristian Menéndez, Octavio Bianchi, Abel Argañaraz, Maximiliano Casa y Claudio Pombo.