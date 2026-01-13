25°
TEMAS

Deportes

"Trekking nocturno a Peña Colorada"

Se realizará el viernes, saliendo desde el camping municipal Jaque.

Martes, 13 de enero de 2026 00:00

Organizado por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, el próximo viernes se llevará a cabo el "Trekking Nocturno a Peña Colorada".

La invitación para los atletas de la provincia radica en el hecho de vivir una noche diferente y sorprenderse por los paisajes de la ciudad ramaleña, bajo un cielo estrellado. Una propuesta ideal para disfrutar del turismo activo, compartir y conectarse con la naturaleza, afirman desde la organización.

La cita es a partir de las 18.30 y el punto de encuentro será el camping municipal Jaque.

La distancia establecida es de 3 kilómetros y el nivel será de dificultad media – baja.

A partir de los 13 años podrán ser parte del mencionado trekking.

Para informes e inscripciones, los interesados deben dirigirse a la Dirección de Turismo de la comuna en Terminal de Ómnibus o bien contactarse al 3888-363545

La idea es sumar a esta experiencia nocturna pensada para descubrir, disfrutar y vivir la aventura al aire libre.

Por otro lado, se continúa desarrollando la Colonia de Vacaciones en los CDI Municipales, brindando un espacio de contención, recreación y aprendizaje para los más pequeños de la ciudad.

Funciona de lunes a sábados, de 7 a 13 horas, en el CIC de la Nueva Ciudad y en el SUM del Barrio La Merced.

Está destinada a niños de 1 a 5 años con múltiples actividades recreativas, educativas y deportivas, siendo totalmente gratuita, garantizando igualdad de oportunidades y acompañamiento a las familias sampedreñas.

 

