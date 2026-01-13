Finalmente se cayó el pase de Maher Carrizo a River

Las horas decisivas para saber si Maher Carrizo se iba a poner la camiseta de River se consumieron ayer lunes por la tarde. Y en Núñez dieron por cerrado este capítulo sin más vueltas luego de algunas diferencias de último momento que surgieron en la negociación. Una tratativa en la cual durante la semana pasada Stefano Di Carlo había establecido rápidamente con Fabián Berlanga las bases principales para comprarle el 50% de la ficha de su jugador franquicia a Vélez.

En ese contexto, en la continuidad de la pretemporada en Punta del Este, Marcelo Gallardo y los dirigentes empezaron a evaluar otros nombres que puedan cubrir la vacante de extremo gambeteador que hasta ahora no lograron llenar ni con Carrizo ni con Santino Andino ni con Gianluca Prestianni.

River, de hecho, entró en escena en la búsqueda del santiagueño de 19 años una vez que entendió que lo del futbolista de Godoy Cruz era inviable (Panathinaikos presentó ayer una tercera oferta de 10,2 millones de euros por el 75% del pase más la obligación a comprar el otro 35% en 3,4 millones si no compra ese porcentaje en los próximos dos años) pese a la buena predisposición de José Mansur. Y casi al mismo tiempo que los griegos insistieron en su afán de llevarse al mendocino, en Núñez decidieron redireccionar una búsqueda que se les está haciendo cuesta arriba. Al acuerdo por Maher, que rondaba los u$s 6 millones entre el monto inicial y los bonos planteados, en las últimas horas quisieron agregarle penalidades, según aseguran en las oficinas del Monumental. Y esa situación hizo que detonara la operación. Así las cosas, Carrizo seguirá a las órdenes de Guillermo Barros Schelotto en el equipo de Liniers salvo que prospere el interés del Feyenoord neerlandés o de algún otro equipo europeo.

Si bien la prioridad del futbolista de 19 años es dar el salto al Viejo Continente, en River aseguran que sus dudas no fueron el principal motivo por el quedó trunca la posibilidad de que se convirtiera en el cuarto refuerzo en este mercado luego de las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.

Todo fue tras el amistoso en el que River le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia, en la capital uruguaya de Montevideo, en el marco de la Serie Rio de la Plata. El defensor Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro a los 22 minutos del complemento. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo empezó con el pie derecho el 2026 en este torneo amistoso. El sábado desde las 22, River enfrentará a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en su segunda y última participación en la Serie Rio de la Plata.