Deportes

Aquagym en Santa Clara

En la pileta del complejo municipal de Santa Clara, a cargo de la instructora Florencia Mendoza, se desarrollan desde anoche las clases de aquagym, siendo gratuitas para los jubilados y con un costo mínimo de 4.000 pesos para el público en general.

Martes, 13 de enero de 2026 00:00

La municipalidad de la localidad invitó a los vecinos a sumarse a esta atractiva propuesta para el verano, siendo saludable, recreativa y divertida para cuidar el cuerpo y la mente.

La cita será a partir de las 19 para los jubilados y desde las 20 para el público.

Se resaltó que la gimnasia acuática mejora la movilidad, fortalece los músculos, cuida las articulaciones y es ideal para todas las edades, especialmente para nuestros adultos mayores.

En tanto, la Dirección de Deportes de la comuna informó que de 8 a 11, en el mencionado complejo, se realizan las inscripciones presencial para las actividades que se llevan a cabo en este período estival. Los requisitos fotocopia de DNI y completar la mencionada ficha de inscripción.

Para más información o consultas, los interesados puede comunicarse vía Whatsapp al 388-4690479 en horario comercial. La Municipalidad de Santa Clara considera que la práctica del deporte es clave para una vida saludable.

 

