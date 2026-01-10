Firmaron Pinto, Ramos Mingo y Abel Argañaraz

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy no tiene respiro en el mercado de pases y oficializó las incorporaciones de Abel Argañaraz, Matías Ramos Mingo y Axel Pinto para continuar la conformación de un plantel competitivo de cara a una temporada de alta exigencia en la Primera Nacional y en la Copa Argentina.

Los futbolistas mencionados firmaron sus respectivos contratos en compañía del manager deportivo, Julio Chiarini, y ya están a disposición del técnico Hernán Pellerano.

Los esfuerzos están enfocados en cerrar lo antes posible el plantel, a fin de encarar una instancia clave de la pretemporada programada en Córdoba, donde el "lobo" disputará partidos amistosos, en busca del acople táctico necesario.

En este marco, el delantero Argañaraz expresó estar "muy contento de regresar al club", destacando que "no dudé en aceptar la propuesta cuando me llamaron para volver".

"Tenía ganas de ser parte de este nuevo proyecto", indicó y expresó estar "tan ilusionado como el resto del plantel y los hinchas para esta nueva temporada". Argañaraz tendrá su segunda etapa en el club "albiceleste", recordando que fue parte del plantel en la temporada 2023.

A su turno, el arquero Ramos Mingo consideró que "firmar con este gran club es una oportunidad única en mi carrera", agregando que al momento de tomar la decisión "se me hizo muy fácil venir".

"Trabajaremos duro para transitar de la mejor manera este año largo", afirmó y subrayó que está en Gimnasia "para sumar" y "lograr los objetivos que nos propongamos".

Por su parte, el carrilero Pinto describió al "Lobo" como "un grande de la categoría" y dijo sentirse "muy feliz de ser parte del club".

Consultado por la pretemporada, señaló que "los partidos de la pretemporada serán una buena oportunidad para mostrar nuestro juego" y concluyó destacando ser "un trabajador" que viene a Jujuy "a ayudar al equipo entregándome al máximo".