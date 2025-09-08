Central Norte sacó ventaja ante Unión Calilegua en la ida

Central Norte pegó primero ante Unión Calilegua. Ayer en partido de ida por la semifinal del Apertura se impuso por 3 a 1 en el estadio del "lobo" calilegüense con el control de Cristian Montengro.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Cerpa sacaron dos goles de ventaja de cara a la revancha que se jugará en Libertador el próximo fin de semana.

El inicio del encuentro mostró a un Unión decidido, con el dúo Arébalo-Cuella manejando el ritmo y llegando con peligro sobre el arco de Ignacio Cazón, sin embargo Central Norte ajustó las marcas y comenzó a equilibrar el juego hasta encontrar la apertura del marcadora los 21 minutos, con un centro de Espinoza complicó a "Pinocho" Abregu, el arquero local no logró controlar y Leonardo Villa aprovechó el rebote para el 1-0.

El golpe se sintió y poco después, a los 27', nuevamente Villa se hizo presente en el área para sellar el 2-0 con un potente remate al ángulo tras un mal despeje de la defensa local.

En el complemento, Central Norte mantuvo la intensidad y a los 21' amplió la diferencia con Gonzalo Condori que fue derribado en el área y Cristian Cruz cambió el penal por gol, estableciendo el 3-0 parcial.

Unión, empujado por su gente, buscó el descuento con varios cambios ofensivos introducidos por Javier García, aunque sin demasiada claridad.

El gol local llegó recién a los 46', cuando Alan Vaca ejecutó un tiro libre desde la medialuna que se desvió en la barrera y descolocó a Nacho Cazón para el 3-1 final. Tranquilamente podría ser para las estadísticas, pero recordemos que en caso de igualdad en cuanto a cantidad de puntos, se define por diferencia de goles la clasificación.

El encuentro terminó con nerviosismo en el local, que acumuló varias amonestaciones. Central Norte, en cambio, se llevó una ventaja valiosa para la revancha.

Igual, la llave está abierta, ambos equipos se conocen, tienen buenos jugadores y la diferencia de dos goles no es mucha más allá que el "cuervo" tiene un equipo conformado con mucha experiencia.

Regional: Zapla sigue incorporando refuerzos

ZAPLA | YA TRABAJA CON MIRAS AL REGIONAL.

En el inicio de cada proceso, todos empiezan desde cero y eso trabaja Facundo Zamarian, técnico de Altos Hornos Zapla que ya sumó varios refuerzos, espera por unos cuantos más que siguen en competencia y también hizo una limpieza. Tal es así que previo a su primer semana de trabajo habló con algunos de los futbolistas y les comunicó que no serán tenidos en cuenta para el certamen afista.

Entre ellos Facundo Torres, Jesús Guaymás, Pedro Santillán, Luciano Jerez, Nicolás Sangüezo, Matías Llanos, Gonzalo Santillán y Elbio Villagra. En el caso de Nicolás Guzmán, decidió seguir su carrera en otra provincia previa a la llegada del DT. Esta será la segunda semana de trabajos y Zamarian ante El Tribuno de Jujuy explicó que “todas la sensaciones son positivas, muy buenas, el club nos recibió de la mejor manera, sus dirigentes, la gente que trabaja, son muchos, los hinchas de Zapla en la calle y en redes sociales hemos tenido una recepción fantástica. Contento por lo que es este comienzo y nos encontramos con una infraestructura grande y con intención de crecimiento con un nivel dirigencial con mentalidad de futuro y proyección. Vamos a aportar nuestro granito de arena para que todo eso llegue a buen puerto”, señaló.

El salteño reconoció que “el plantel es nuevo, es una total renovación, contamos actualmente con Facundo Abraham, Joaquín Tejerina, Mauro Fernández que son los arqueros, además llegaron Gabriel Tapia, Manuel Silveira, Luis Solis que ya venía, llegó Jeremías Rosales, Franco Barbosa, Ramiro Enriquez y se suma Mariano Saravia que lo viene haciendo de gran manera.

Después está Brian Pozo y Fabricio Avila en el lateral izquierdo y en la mitad de la cancha está Emanuel García que llegó con Hugo López, Nahuel Carrá, ya teníamos a Juan Pascuttini, Agustín Durán, Martín Marcial y el arribo de Ulises Virreyra, de Juan Cuellar y Matías Condorí”, agregando que “a ellos se le suma ‘Leo’ Solís, Agustín Astorga, Mariano Costilla, Matías Vargas, Nicolás Montoya y todos los chicos que están con nosotros en el día a día y son parte de este inicio como de un selectivo.

Además subió Lucas Rivera un chico de la Sub 17, un volante central zurdo. Queremos contar con jugadores que van siendo la base del plantel que compita en el próximo Regional y faltan que lleguen jugadores para completar, pero ya tenemos el 80% trabajando y muy cerca de cerrarse”, afirmó. (Sebastián Castro).