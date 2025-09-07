Liga del Ramal goleó y clasificó

A paso firme, el seleccionado de la Liga del Ramal avanzó a la tercera etapa de la Copa País. Ayer dejó en el camino a su par de la Liga Tucumana con un contundente 5 a 1 en el partido desarrollado en el estadio "Fortín de barrio Belgrano" con el control de David Serapio.

Con el 3 a 0 a su favor en el encuentro de ida desarrollado en Tucumán, el equipo de Carlos Morales Santos salió a regular, pero siempre buscando los espacios que la visita fue dejando cuando intentó salir a buscar el partido.

Y no tardó en abrir la cuenta. Lucas Lucero entró solo y puso el primer festejo del elenco jujeño que comenzó a los 15 minutos a sellar la clasificación a la siguiente instancia del certamen que hace disputar el Consejo Federal.

En la Liga del Ramal se nota la mano del técnico, claro que la base del equipo es de Atlético San Pedro y Morales Santos los conoce, pero logró ir ensamblando con el resto de los jugadores de los distintos clubes logrando un juego sólido por momento.

Y ayer ante el elenco de Tucumán se volvió a notar, ya que aprovechó para alternar jugadores que venían siendo titulares con algunos suplentes, darles rodaje y cumplieron con creces porque otra vez ganaron y con goleada incluida.

Pero la lluvia de goles llegó en el complemento. A los 13 minutos Flores puso el segundo gol local y fue un golpe para los tucumanos que les costó asimilarlo.

Sucede que dos minutos después, un descuido atrás le permitió a Elías poner el tercer gol de la Liga del Ramal. Con el 3 a 0 ya la historia estaba prácticamente liquidada.

Sin embargo el seleccionado de la Liga Tucumana descontó con Cuellar Paz pero solamente para las estadísticas.

Porque sobre el final, primero a los 41 y luego a los 44, Jurado y Elías sellaron el triunfo del combinado del Ramal.

En la siguiente instancia, el equipo que representa al fútbol jujeño en el certamen de selecciones jugará con su par de la Liga del Valle de Lerma que esperaba por el ganador de este encuentro.

Párrafo aparte para la gente que ayer dijo presente acompañando a los jugadores en este partido más allá de ser un sábado que, como en toda la provincia, la mayor cantidad de público se lo lleva el fútbol de veteranos y las ligas de los barrios.

Pero se hicieron sentir, algo importante para el combinado de la Liga del Ramal, ya que es el único equipo de la provincia que sigue en carrera.