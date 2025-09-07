Argentina ya tiene en mente el duelo frente a Ecuador

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras golear a Venezuela y ya piensa en la visita a Ecuador, duelo que marcará el final a su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Sin Lionel Messi para este encuentro del martes, el técnico Lionel Scaloni todavía no planteó un equipo probable pero si empiezan a pedir pista varias figuras del seleccionado que fueron preservados ante la "vinotinto" en el "Monumental".

Pensando en la visita a la "Tri" de Sebastián Beccacece, que también logró asegurar su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se metan dentro del once titular.

El "Toro" ingresó en el segundo tiempo y en su primera intervención marcó el 2-0 parcial, mientras que el volante de Liverpool no sumó minutos al llegar tarde desde Inglaterra y a pocos días de terminar el proceso de recuperación de una molestia muscular, una variante seguro dentro de una mitad del terreno de juego donde se espera que haya una fuerte rotación.

Lautaro Martínez se anotó en la goleada de la Selección Argentina ante Venezuela y logró superar la marca de Diego Maradona y Gonzalo Higuain, adueñándose de manera definitiva con el quinto puesto como máximo goleador histórico de la "albiceleste". El gran presente del "Toro" excede al combinado nacional al ser clave también para Inter, un gran momento del cual habló en diálogo con France Football y aseguró que le encuentra en un selecto grupo de delanteros en todo el mundo.

Al ser consultado sobre su posicionamiento dentro de los mejores atacantes en el mundo, el oriundo de Bahía Blanca no dudó, aunque evitó mencionar a otros colegas: "Entre los cinco mejores. No quiero dar nombres. Cada uno clasifica a los jugadores como quiere; hay delanteros de primer nivel. A los 28 años, estoy muy contento con mi carrera. Aspiro a ser más reconocido. Pero sobre todo, me gustaría que me reconocieran como una persona buena y educada que siempre se ha portado bien", concluyó.