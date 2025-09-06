Selene Miy terminó quinta

En la reciente edición del Campeonato Nacional Absoluto, organizado por la Confederación Argentina de Patín CAP, y estrenando categoría , la sampedreña Selene Miy logró mantenerse entre las mejores del país: Se ubicó entre las cino primeras en la divisional World Skate Internacional Juvenil.

En la reciente edición del Campeonato Nacional Absoluto, organizado por la Confederación Argentina de Patín CAP, y estrenando categoría , la sampedreña Selene Miy logró mantenerse entre las mejores del país: Se ubicó entre las cino primeras en la divisional World Skate Internacional Juvenil.

El certamen se desarrolló en el imponente velódromo "Vicente Chancay", en la provincia de San Juan.

Una competencia exigente y de buen nivel nuestra representante logró defender la plaza que viene disputando desde el inicio de este 2025, quedándose este año con el quinto lugar entre sus competidoras.

"La verdad fue un logro estar aquí, competir al lado de grandes patinadoras argentinas. Estuve cerca de pelear una plaza más arriba, pero sé que debo trabajar más duro y saber confiar en mí. Todas las chicas son muy buenas haciendo lo suyo, pero yo también puedo serlo", contó Selene Miy a El Tribuno de Jujuy.

Su familia y amigos la esperaron orgullosos, dispuestos a seguir acompañándola siempre, sabiendo del esfuerzo diario que realizada. Además se trató de su primera participación en la categoría más alta dentro del patinaje artístico, entonces si Selene se permite y trabaja como hasta ahora, seguro seguirá dando qué hablar.

"Un agradecimiento especial a todos quienes colaboraron, como Secretaria de Deportes de Jujuy, Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro, empresas comerciales y a los medios por visibilizar una disciplina que viene creciendo en Jujuy", cerró.