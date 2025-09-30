Ruiz: "Vamos a pelear con todo lo que tenemos"

Con un resultado global, 3-2, y tras el 1 a 1 en la final de vuelta frente a Central Norte, Defensores de Yuto celebró su primer título en la Liga Regional Jujeña y dio la vuelta olímpica en el encuentro disputado en el estadio "Ángel Lamas". Así los dirigidos por Ricardo "Colo" Rodríguez dirán presente en el Torneo Regional Amateur 2025/26 que daría inicios el próximo domingo 19 de octubre.

El Tribuno de Jujuy ayer dialogó con Juan Carlos Ruiz, presidente de "cady" y admitió que "las expectativas siempre fueron las mejores, porque en esta Liga nosotros trabajamos mucho a pulmón y a la vez destacamos el desempeño de los chicos porque apostamos a que el 100% sean de Yuto y eso es lo más valorable al título. Ahora vamos a descansar un par de días y veremos que es lo que se viene. También tenemos una final con los chicos de la Sub 18, que no se jugó y tenemos que jugar afuera. Pero con la participación del Regional vamos a trabajar para dar lo mejor", señaló.

En otro tramo anticipó que "en principios el tema de refuerzos lo vamos a pensar dos o tres veces porque nosotros no contamos con mucho presupuesto como para traer varios refuerzos, tenemos una muy buena base y la vamos a pelear con todo lo que tenemos y vamos a ver si aparece algún jugador que quiera venir a jugar de corazón, se lo recibirá. Pero en nuestro presente no estamos como para bancar un refuerzo con todo lo que incluye. Vamos a dar pelea siempre en Yuto con nuestra gente en cada partido", finalizó.

De esta forma, la "naranja mecánica" termina consolidado un modelo de trabajo de la mano de "Colo" Rodríguez con un equipo que supo sufrir y reponerse, pero que nunca renunció a su estilo y entendió que el juego en equipo fue el camino para lograr el campeonato. "Venimos hace varios años trabajando, desde el año 2012, entonces ya se forja una amistad y todo lo que uno aprendió trata de entregárselas a ellos, es por lo que uno vino y siempre que se pueda tratamos de darle una mano en todo. Lo importante es que se logró el objetivo, queremos festejar y prepararnos para todo lo que se nos viene", afirmó el DT.

Rodríguez reconoció que "se nos venía negando el título, más allá de que pudimos coronarnos a nivel provincial pero perdimos la final de Copa Jujuy y en el torneo local veníamos quedando en semifinales. Ahora se no dio, es el regalo al esfuerzo a estos chicos que no abandonan nunca. Una final es muy difícil prepararla y analizarla previamente pero entramos y nos entregamos al máximo, gracias a Dios pudimos hacer un gol más que nos dio tranquilidad y eso nos hizo jugar de otra manera. Supimos aguantar y por eso nos llevamos el premio".