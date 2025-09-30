El pedido de disculpas de Gallardo a hinchas de River

Fue un comienzo de conferencia tan atípico como la derrota en sí misma de River contra Deportivo Riestra. Pero el DT Marcelo Gallardo, en este caso, sentía que así debía arrancar: con unas disculpas a los hinchas de River que, muy enojados con el flojísimo rendimiento, despidieron al equipo en una estruendosa silbatina.

"Lo primero que voy a expresar es pedirles disculpas a nuestros hinchas. ¿Por qué? Porque no estamos atravesando un buen momento en esta corta semana. Cuatro partidos con resultados negativos, merecen una disculpa. No era el momento en el que queríamos estar y, sin embargo, ellos están siempre presentes", dijo el "Muñeco", saliéndose un poco de la pregunta inicial y focalizando en algo que ya venía pensando de antemano, en el camino del vestuario al encuentro con la prensa.

"En el Día del Hincha, no pudimos dar vuelta la página de lo que fue la Copa y regalarles una victoria. Primero que nada, corresponde eso", agregó el entrenador. El 1-2 ante Riestra en el "Monumental", un golpazo por donde se lo mire, se suma al de la fecha pasada contra Atlético Tucumán y los dos partidos de la serie de semifinales de la Libertadores con Palmeiras: este panorama no se daba desde el tétrico 2010, el año precedente al descenso.

Además, Gallardo también hizo autocrítica y se puso en el lugar de los fanáticos: "Soy muy agradecido del cariño de la gente y más en estos momentos adversos. A mí me genera no el compromiso que siempre lo tuve, sino mayor fuerza para devolverles desde el lugar de conductor un equipo que los represente. Hasta aquí, estuvimos en la construcción. No les pude dar ese equipo que los represente, pero no voy a claudicar", explicó.

Sin embargo, el DT sabe que su equipo no se puede quedar y Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, está en el camino este jueves a las 18 en Rosario. "Es una final que tenemos que jugar por lo que representa el partido. Debemos prepararnos para eso. Limpiar esta frustración y devolverle la alegría a la gente".