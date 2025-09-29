Maimará fue la sede de la 3º jornada

Maimará fue sede recientemente de la tercera fecha del Torneo de la Asociación Profesional de Patín Carrera, Apropa, competencia que convocó numerosos patinadores de la provincia de Jujuy, convirtiéndose en una verdadera fiesta del deporte y la integración.

Cerca de 250 competidores se dieron cita en la localidad quebradeña, donde además de ser parte de la mencionada fecha del calendario 2025, tuvieron la oportunidad de recorrer y disfrutar de los atractivos de Maimará, generando un importante movimiento turístico y económico. Es que asistieron quince delegaciones de diferentes puntos de la provincia.

La jornada no solo destacó por el espectáculo deportivo, sino también por la organización y el trabajo en conjunto de distintas instituciones.

Desde la Dirección de Deportes de la comuna maimareña agradecieron el acompañamiento del hospital de Maimará, que brindó cobertura médica; a la Seccional Nº 37 de Policía de la Provincia y a la Dirección de Tránsito, quienes garantizaron la seguridad, así como a todas las personas que colaboraron para que el evento se desarrolle con éxito.

Por otro lado, informó que hubo un importante encuentro de mini vóley infantil, a cargo del profesor Pablo Téllez, que reunió seis clubes de Salta y Jujuy.

Participaron deportistas de La Quiaca, Perico, Monterrico, Pampa Blanca, Palpalá, Alto Comedero, Capital, La Merced (Salta) y Salta Capital, entre otras localidades.

Téllez resaltó el apoyo constante de la intendente Susana Prieto, cuya confianza y respaldo fueron fundamentales para concretar estos encuentros que posiciona a Maimará como un punto de referencia deportiva en la región.

Finalmente, se comunicó que están abiertas las inscripciones para la primera edición del trail "Chasqui Ñan", que se correrá el 23 de noviembre, recorriendo senderos, viñedos, lugares emblemáticos y atravesando paisajes únicos de la bella Maimará.

Habrá tres circuitos de 7km, 15 km y 30 km con el fin de que todos los atletas puedan decir presente, de acuerdo a su rendimiento.

Los interesados deben ingresar a la página www.chasquiñantrail.com.ar.

NUEVO SEMILLERO | ALUMNA DE TIRO JUNTO A SELENE MIY Y LA PROFESORA VIRGINA ZAMBRANO.

Hubo patín artístico en San Pedro de Jujuy

Con dieciocho participantes, la escuela de patinaje artístico "Alianza de Sociedad de Tiro y Gimnasia", de San Pedro de Jujuy, mostró las destrezas aprendidas durante este período.

La velada se llevó a cabo en el Club Atlético Providencia de la ciudad ramaleña y fue organizada por la escuela Epasp, en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro.

En este certamen participaron Tihana Elías, Constanza Morata Lucía Guerrero, Lourdes Guevara, Dulce Herrera, Ambar Argañaráz, Maitena González, Agustina Quiroga, Alma Britos Ortega, Julieta Aguilar Tapia, Luján Ovando Luján, Cruz Emili Torres, Mailen Cáceres, Zamira Quiroga, Martina Zamar, Constanza Zalazar, Helena Santillán y Mía Vilte.

El plantel de las chicas del club Sociedad de Tiro y Gimnasia fue dirigido por la profesora, técnica nacional Virginia Zambrano, junto con la colaboración de la destacada patinadora Selene Miy, quien también acompañó al nuevo "semillero" de la entidad, de donde ella surgió y que siempre muestra con orgullo.