Central Córdoba lo amargó ayer a Boca

Boca dejó escapar una ventaja crucial y se resignó a un amargo empate 2-2 ante Central Córdoba. El "xeneize" había encaminado el partido con los goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero el "ferroviario" reaccionó en la segunda mitad y selló la igualdad con los tantos de José Florentín e Iván Gómez. Este resultado, con sabor a derrota para los dirigidos por Russo, les impide alcanzar la cima de la tabla anual y de la Zona B en el Torneo Clausura.

Boca salió con todo. A los 14' Giménez guapeó con un defensor "ferroviario" y su remate fue bien tapado por Aguerre. Los santigueños resistían los embates y tras un córner, Giménez ganó en el área y su frentazo despejado por el arquero otra vez. Antes de las media hora de juego, Merentiel no le dio dirección a su cabezazo y el "xeneize" volvía a dilapidar otra chance de gol. La respuesta de Central Córdoba llegó con un centro que Heredia no estuvo fino en su definición.

Ahí apareció el chileno Palacios en Boca que quiso colocar al segundo palo y la pelota se fue besando el travesaño. Pero sobre los 40' un tiro de esquina que peleó Giménez, le pegó en el pecho a Galván y le quedó servida a Battaglia que fusiló al arquero para poner el 1 a 0 parcial del "xeneize".

La segunda mitad tuvo a un Boca incisivo y por las bandas fue más peligroso. Así llegó el segundo gol a los 10' cuando un rebote le quedó frente al arco a Merentiel que la puso la bocha contra el palo y estiró la diferencia. De todas formas, el "ferroviario" no se dio por vencido y aprovechó un descuido de la zaga local tras un córner y Florentín de cabeza anotó el descuento ante la mirada de Marchesín.

El mismo volante de Central Córdoba, que se adelantó unos metros, volvió a probar con un zurdazo y la pelota se fue apenas cerca del ángulo izquierdo. El resultado volvía a estar en discusión y nada estaba definido.

Con poquito se animó el combinado de De Felipe y ante el nerviosismo del "xeneize", fue ganando terreno. Lo cual lo hizo jugar incómodo a Boca, en comparación a los que fue la primera parte. Y a los 37' un lanzamiento al área quedó en un rebote que encontró bien perfilado a Gómez que de volea la clavó al ángulo ante la estirada de Marchesín y fue delirio de los santiagueños que igualaron 2 a 2. Boca por el tiempo, comenzó apurarse y el travesaño le negó el gol al ingresado Velasco que cabeceó y Aguerre la dejó pasar con exceso de confianza. Y en los 6' de adición de Falcón Pérez, lo tuvo a Verón con lo que pudo ser el gol del triunfo visitante, luego de un contragolpe, pero no tuvo precisión en su remate que se fue alto.