Fue exitosa fecha de Liga 3x3 ADC

Pasó La sexta parada de la Liga de básquet 3x3 ADC en el estadio "Federación" con una muy buena producción de los equipos jujeños. En mujeres y varones fueron segundos tras caer en la final ante Obras y Ferro respectivamente.

En la primera final, en femenino, Obras se impuso ante Club Independiente 21 a 9 en un partido en el cual la diferencia para las chicas de Buenos Aires fueron efectivas después de ir punto a punto hasta el 9 a 9. Sobre todo con tiros externos, haciendo rápidamente diferencia.

En varones sucedió algo similar, Ferro Carril Oeste le ganó a Básquet 420 de Ciudad de Nieva 21-9. La diferencia estuvo en el aspecto físico, el "verdolaga" llegó mucho más entero y le alcanzó para hacer diferencia.

El certamen cubrió las expectativas "la verdad que fue excelente, una muy buena convocatoria de la Federación Jujeña, muy ordenado, muy organizado por todo el equipo que puso Gustavo Rubén, los árbitros muy formados con la disciplina, se pudo desarrollar un torneo muy ágil, entretenido para los jugadores y espectadores, la verdad que fue muy bueno", expresó Agustín Diz Ríos.

IGNACIO ACUÑA | TOMA LA “ANARANJADA” DURANTE LA FINAL ANTE FERRO.

El coordinador de la Liga 3x3 contó que "ya recorrimos varias partes del país como se hace habitualmente con la liga, hoy por hoy está creciendo mucho a partir de la cantidad de torneos y la competencia que hay, se están acercando nuevos jugadores y de gran nivel a la disciplina, desde el primero minuto se planteó el 3x3 como una disciplina importante a la cual se apuesta, sigue incentivando a las federaciones para formar parte de esto que es una disciplina de gran crecimiento y cada vez suma más adeptos al juego", puntualizó ante diario El Tribuno de Jujuy.

Por otro lado se refirió sobre todo al femenino "realmente el femenino tiene que crecer a partir de la competencia, creo que el nivel del femenino está creciendo mucho día a día, torneo a torneo, esto acompaña en el crecimiento del 5x5 y de los clubes".

CAMPEONES | EL “VERDOLAGA” SE QUEDÓ CON EL PRIMER LUGAR AL VENCER A NIEVA

Por último habló del nivel de los jujeños "muy bueno, se vio en el resultado, salió segundo CAI y 420, los dos de Jujuy, uno en femenino y otro en masculino, eso marca que tienen potencial, muy buenos jugadores", finalizó Diz Ríos. (Gonzalo Díaz)

Gustavo Lamas

El 3x3 fue una actividad más que se viene trabajando desde la Federación Jujeña de Básquet “continuamos creciendo, con los clubes, con todos los estamos desde una institución que logró un orden y juega con los estamentos de la Confederación Argentina de Básquet”, destacó Gustavo Lamas. El directivo agradeció a la Asociación de Clubes, Colegio de Árbitros y los equipos.