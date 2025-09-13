Racing Club derrotó a San Lorenzo de Almagro

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio "Presidente Perón", por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento.

Con el triunfo, la "academia" alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19, mientras que el "Ciclón" será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14.30.

Por otro lado, Vélez y Huracán empataron por 0 a 0 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducoh, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

En un partido sin goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, a los nueve minutos del primer tiempo, con un remate alto por el primer palo del mediocampista Manuel Lanzini, que fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.