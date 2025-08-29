¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy
coimas en discapacidad
Precio del combustible
coimas en discapacidad
Onda estudiantil
radio mitre
Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy
coimas en discapacidad
Precio del combustible
coimas en discapacidad
Onda estudiantil
radio mitre

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2219.25

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Capacitación mañana en Perico

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico se recordó que mañana tendrá lugar la capacitación "Periodismo Deportivo en la Era Digital - Transmisiones Deportivas".

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00

Se realizará en instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Perico, ubicada en calle José Hernández S/N del barrio Municipal. Comenzará a partir de las 9 y será con cupo limitado. Tendrá un costo de $ 3.000 para los socios de la institución y $ 5.000 para no socios.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se realizará en instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Perico, ubicada en calle José Hernández S/N del barrio Municipal. Comenzará a partir de las 9 y será con cupo limitado. Tendrá un costo de $ 3.000 para los socios de la institución y $ 5.000 para no socios.

Los disertantes serán los periodistas Octavio Rodríguez y Facundo Vedur, quienes se desempeñan desde hace bastante tiempo con transmisiones deportivas por las diferentes plataformas digitales.

La capacitación contará con el apoyo de la comuna local y una vez finalizada se entregarán los certificados correspondientes a cada participante.

Las inscripciones se recibirán hasta hoy a las 19 al correo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy: [email protected], o a los teléfonos: 3885035371, 3885875066 y 3884770691.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD