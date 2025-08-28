Se concretó la jornada de minivóley ayer

Ayer en las instalaciones del Club Atlético San Pedro, se desarrolló la jornada local de minivóley masculino y femenino para escuelas primarias de la ciudad de San Pedro, correspondiente a los juegos escolares 2025. Hubo una muy buena convocatoria de participantes.

Dijeron presentes más de 17 escuelas de la ciudad, con niños de las categorías 2012-2013 bajo la coordinación de sus profesores de educación física que los acompañaron durante toda la jornada.

Muchos de los niños que participaron, también forman parte de la liga municipal de vóley que organiza la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Un certamen que crece a pasos agigantados y que ya generó un movimiento muy importante del vóley en la "Perla del Ramal".

Las actividades fueron articuladas desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el intendente Julio Bravo a través de la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y el área de deportes del Ministerio de Educación, Región IV.

En relación a los juegos escolares, Valeria Trujillo directora de Deportes reconoció el éxito de esta edición 2025 y resaltó la decisión del intendente Julio Bravo de tomar la posta y recuperar este evento que por muchos años había desaparecido en San Pedro.

Destacó el trabajo en equipo con autoridades del Ministerio de Educación, con quienes coordinan cada una de las jornadas. En lo que va del año ya se desarrollaron juegos escolares en las disciplinas fútbol, atletismo y Vóley. Solo resta el turno del hándbol, en los niveles primarios y secundario, para el mes de octubre.

Son actividades que sin dudas promueven buenos hábitos, ya que los estudiantes de los distintos establecimientos educativos pudieron confraternizar, además de jugar, compartir, conocerse y sobre todo divertirse.

Porque de eso se trata, de aprovechar la jornada a pleno, y al ser minivóley es recreativo, no se lleva el marcador porque se tratan de edades formativas en las cuales tanto las niñas como los niños, van rotando para jugar todos contra todos.

Recordemos que ya se desarrollaron los Juegos Escolares para los establecimientos educativos del nivel secundario en fútbol, vóley, y se viene la actividad del básquet. Siempre coordinado en conjunto con la comuna sampedreña.

Al finalizar la jornada se hizo un pequeño acto con los participantes acompañados por sus respectivos profesores, maestros, agradeciéndoles la presencia y sobre todo la decisión de decir presentes. (Juan Pinto)