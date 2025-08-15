Deportivo Wayra clasificó a cuartos

HUMAHUACA (Corresponsal). Luego de catorce fechas de la Liga Humahuaqueña de Fútbol ya se conocen los clasificados para los cuartos de final de la rama femenino de esta ciudad.

Y uno de los equipos que viene por buen camino es deportivo Wayra, un club humilde que vino recorriendo el campeonato con altos y bajos, pero en los últimos encuentros dio qué hablar tras varias victorias y poder llegar a la instancia definitorio del "Anual".

Deportivo Wayra nació en el año 2021 después de la pandemia, logrando su primer título en ese mismo año levantando el trofeo del Torneo Clausura, a posterior las chicas también se consagraron campeonas en los torneos 23/24.

Luego participaron en el campeonato relámpago "Día de la Madre" y en el campeonato en la localidad de San Roque subiéndose al podio mayor, a todo esto se suma que salieron primeras en su zona con 33 puntos, lo que viene mostrando una buena performance para lo que va ser los cuartos de final.

Así se viene la definición de la mencionada competencia, donde las expectativas son enormes en cada uno de los clasificados buscará avanzar a las semifinales y posteriormente a la gran fin en las diferentes ramas. Es decir, comienza la fase más exigente y la ilusión es enorme.

La Liga Humahuauqueña de Fútbol tendrá tantos en masculino y femenino las instancias finales que van a ir dejando a los posibles campeones de esta temporada, que se estarán disputando en la cancha del Club Sportivo y la cancha del Super 45 en el barrio San José de la ciudad de Humahuaca, respectivamente, se informó.