¡Messi campeón de la MLS!: Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps

De la mano de Lionel Andrés Messi que fue secundado por Rodrigo De Paul, el Inter Miami se consagró este sábado campeón de la Major League Soccer tras vencer por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps, en un duelo que se dio entre el ganador de la Conferencia Este y Oeste, que se jugó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El equipo de Javier Mascherano se alzó por primera vez con el título de la MLS gracias a los goles de De Paul, que fue asistido por Messi, y en contra de Édier Ocampo, en el intento de tapar un pase al medio de Tadeo Allende. Luego, ex Godoy Cruz fue asistido por Messi para el 3 a 1 final.

Con esta conquista, el astro rosarino obtuvo el título número 47 en su carrera deportiva: 35 con Barcelona, 6 con el Seleccionado argentino; 3 con París Saint Germain y 3 con Inter Miami, para seguir afirmado como el jugador con más títulos de la historia del fútbol.

En la previa, no era un partido más para el rosarino, más allá de ser la final de la MLS, también se volvería a ver las caras ante ante su “bestia negra”. Thomas Müller fue un gran verdugo a lo largo de la carrera de Messi.

El alemán lo venció en la final del Mundial de Brasil de 2014 y también lo eliminó en el Mundial de Sudáfrica del 2010 al vencerlo por 4 a 0. Pero eso no fue todo, cuando el argentino estaba en el Barcelona se lo cruzó jugando con el Bayern Munich, Müller lo venció en 5 oportunidades y Messi en tan solo 1.

Se han visto las caras a lo largo de 10 juego,Messi se quedó con tan solo 3 (2 con Argentina) y Müller con los otros 7, marcando un disputar clara en el historial.

Desde el arranque, como toda final, fue muy pareja y cerrada, ninguno de los equipos quería arriesgar de más para cometer errores. Pero, a los 7 minutos, tras una jugada excepcional de Messi, el Inter se puso en ventaja.

En campo propio y pegada a la banda izquierda, Messi se deshizo de dos jugadores y jugó para Rodrigo De Paul, el ex Racing Club envió un pase bombeado para Tadeo Allende.

El ex Godoy Cruz corrió al vacío y se llevó la pelota, entró al área y, en el intento de dar un pase al medio, el colombiano Édier Ocampo se llevó la pelota por delante, descolocado al arquero japonés Yohei Takaoka y marcó un gol en contra para el 1 a 0 de las Garzas.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Javier Mascherano, que salió a la cancha con los argentinos Rocco Ríos Novo, De Paul, Baltasar Rodriguez, MateoSilvetti, Allende y Messi, empezó a cuidar el resultado favorable pero perdió un poco la posesión de la pelota que pasó a ser dominado por el Vancouver.

De cara al cierre del primer tiempo, los de “azul y blanco” arremetieron ante el área del Inter y apareció la figura de RiosNovo, que mantuvo su valla en cero y se lució con algunas intervenciones, para dejar a su equipo en ventaja al término de la primera etapa.

Complemento áspero pero aparecieron Messi y De Paul para la coronación del Inter

De cara al complemento, desde el inicio, Vancouver Whitecaps salió en busca del empate que los metiera devuelta en la final y mantuvo ese buen tramo futbolístico que supo tener el final del primer tiempo, el Inter Miami padeció el buen pasar de su rival en el juego y no podía agarrar la pelota, comenzando a recurrir más seguido en su arquero Rios Novo.

Pero, a los 15 minutos, la valla del Inter Miami no pudo sostenerse más y Vancouver llegó al merecido empate. La igualdad se generó luego de que Brian White recibiera la pelota y, tras pivotear, jugó hacia afuera con Ali Ahmed. El canadiense, sin marca, remató al primer palo y, ante una débil respuesta de Rios Novo llegó el 1 a 1.

Con el empate, Vancouver siguió creciendo en el juego y cada vez estaba más cerca de volver a convertir. Por su lado, las Garzas estaban desconcertadas, sufrían en defensa y apelaban a una genialidad de Messi para volver al encuentro.

Y de esa forma, el Inter volvió a estar en ventaja en el marcador, en una combinación de campeones del Mundo. Messi sorprendió a Andrés Cubas y le robó la pelota en tres cuartos de cancha. El ocho veces ganador del Balón de Oro, con astucia, asistió a su amigo De Paul, que se fue mano a mano con el arquero y definió al segundo palo para poner el 2 a 1, a los 26.

Los minutos finales se vivieron con muchos nervios en el Chase Stadium, el Inter volvió a defender el resultado apostando a jugar de contras y el conjunto que comanda el danés Jesper Sørensen fue con todo en busca del empate para estirar la definición.

En el quinto minuto de adición llegó la explosión en Fort Lauderdale, cuando el argentino Allende marcó el 3 a 1 que le dio el título al Inter Miami. El ex Godoy Cruz marcó el gol tras una gran asistencia de Messi, que había recibido un excelente pase de Jordi Alba, que con el gol cayó al piso emocionado al jugar su último partido como profesional y fue abrazo por todos sus compañeros.

Con el pitazo final del árbitro Drew Fischer, las Garzas se coronaron campeones por primera vez de la MLS.