Mauro Cachi es el tercer refuerzo que suma Gimnasia

Gimnasia confirmó ayer la incorporación de su tercer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del enganche güemense Mauro Cachi, quien viene de jugar en Fénix de Uruguay, y ya arregló condiciones para sumarse al "lobo" en los primeros días de enero.

Cachi se formó futbolísticamente en Juventud Antoniana de Salta. Luego pasó a Deportivo Maipú y de allí fue a Barracas Central para después emigrar al país "charrúa".

El volante zurdo se suma al lateral derecho Delfor Minervino y el mediocampista Claudio Pombo. Ahora la prioridad del cuerpo técnico y los dirigentes pasa por contratar un delantero de área. El goleador de la temporada pasada, Alejandro Quintana, emigró a Atlanta para estar en Buenos Aires, donde reside su familia y necesita estar cerca por una cuestión personal. Mientras que el otro "9", Gustavo Fernández, había llegado como refuerzo en el semestre pasado y estuvo condicionado por las lesiones, situación que llevó a no renovar su vínculo. Tampoco seguirá Jeremías Perales, ya que no convenció tras largo parate por la suspensión que le pesó luego que lesionara al defensor de Nueva Chicago, Stefano Callegari.

No es fácil conseguir un delantero de área en el mercado de pases, pero las tratativas se manejan en silencio y la idea es concretar su fichaje en estas horas.

Asimismo se informó que el viernes 6 de febrero, a las 21, en el estadio "23 de Agosto", Gimnasia recibirá a Ferrocarril Midland por la Zona B, encuentro que inaugurará la temporada 2026 de la Primera Nacional.

La agenda de compromisos del "lobo" prevé la posibilidad de que el elenco jujeño enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles 11 de febrero, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Todavía falta la confirmación oficial, que llegará de la mano del nombre de la sede y el horario.

Vale remarcar que Copa Argentina licita sus sedes, donde cada club se hace cargo de los gastos. Entonces, especular ahora dónde se jugaría es una verdadera quimera. Más adelante ya se tendrá al menos un panorama del tema.