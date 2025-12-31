La satisfacción de Tasso

Jujuy Básquet cerró una primera parte de LaLiga Argentina dentro de los puestos de clasificación. Por eso Guillermo Tasso destacó que el balance es "muy positivo", sobre todo analizando los números y las estadísticas.

"El balance que hacemos de esta primera etapa es muy positivo, cerramos la primera parte con récord positivo y 50 por ciento de victorias en la ruta, eso habla bien de la performance del equipo", declaró el técnico de los "cóndores".

Claro que no se conforma "es obvio que uno siempre quiere más, pero lo realizado hasta el momento me deja conforme, pero principalmente porque estamos en un lugar en el cual se puede seguir mejorando, con mucho trabajo para seguir creciendo".

Para Tasso "el equipo se fue asentando en la última parte de esta primera etapa, lo que me deja tranquilo porque se dónde estamos parados en cuanto a la función táctica que pretendo, se fue notando en cada uno de los partidos que disputamos", opinó.

El técnico de Jujuy Básquet remarcó que todavía pueden seguir creciendo, ya que "techo nunca ponemos, porque mi forma de trabajo y de ver las cosas siempre son de constante evolución y nosotros estamos trabajando permanentemente para lograr justamente eso, todos los juegos tenemos nuevas iniciativas".

Consultado sobre si podrían haber logrado más victorias, sobre todo en algún juego que se les escapó sobre el final, Tasso no dudó en destacar que "obvio que uno quiere ganar todos los juegos, siempre nos preparamos para ganar, seguramente con el diario del lunes sí me gustaría tener otras victorias, pero lo hecho hasta acá por el equipo me deja tranquilo como te comentaba anteriormente", reconoció Tasso durante la entrevista realizada al término de este semestre.

Luego de las vacaciones, cuando el equipo retome los trabajos en campo "vamos a seguir con los entrenamientos, todos los ajustes serán en función de las debilidades del rival con un scouting mediante, luego nosotros potenciaremos todo lo bueno que el equipo mostró en las dos facetas del juego", subrayó el coach.

Por último, el entrenador del combinado provincial contó que "cada uno de los integrantes del plantel se fue a este descanso con un plan de entrenamientos que el preparador físico le dio y que lo está desarrollando. Nosotros el 5 de enero ya volvemos todos juntos a trabajar en Jujuy", finalizó Guillermo Tasso.