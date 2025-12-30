Paredes, el mejor del torneo Clausura

El campeón del mundo que volvió a Boca resultó determinante a lo largo del campeonato y se transformó en el eje futbolístico de su equipo, marcando el ritmo en los partidos más exigentes.

Paredes tuvo un Torneo Clausura sobresaliente: disputó 17 encuentros y se destacó tanto por su liderazgo como por su influencia en el juego. Con un gol y cuatro asistencias, fue clave en la construcción ofensiva y también en el equilibrio defensivo, aportando precisión, recuperación y lectura táctica.

El reconocimiento llegó a través de una medición estadística que evalúa el rendimiento integral de los futbolistas, basada en datos objetivos recolectados durante toda la temporada.

En ese marco se conoció que la distinción fue otorgada por Sofascore, la plataforma especializada en análisis de desempeño, que entrega el Sofascore Player of the Season del Torneo Clausura 2025. Paredes quedó como el jugador con mejor calificación del fútbol argentino, por delante de Ángel Di María, Ignacio Arce, Facundo Cambeses y Santiago Sosa.

Más allá de los números, las actuaciones de Paredes marcaron el pulso del torneo. Su capacidad para manejar los tiempos, ordenar al equipo y aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en un referente indiscutido dentro y fuera de la cancha.