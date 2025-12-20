Ascacíbar está en la mira

River y Boca, rivales de toda la vida, comenzaron a moverse en el mercado de pases de cara a la próxima temporada y ambos posaron sus ojos en Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata.

Tanto el "millonario" como el "xeneize" estarían interesados en sumar al volante central de 28 años a sus filas. En principio, el conjunto de Núñez llevaría la delantera, pero el entorno azul y oro tendría preparada una propuesta formal que sería presentada en los próximos días.

Con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones ante Platense, el mediocampista del "pincha" se encuentra enfocado en sumar un título más con el elenco platense tras la obtención del Torneo Clausura 2025 con la reciente victoria frente a Racing por penales.

Asimismo, el jugador no vería con malos ojos una posible salida del "león", necesitado de ventas.