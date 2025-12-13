21°
13 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Bastía será el DT de Central Norte de Salta

Adrián "Polaco" Bastía será el técnico de Central Norte de Salta para afrontar la temporada de la Primera Nacional.

Sabado, 13 de diciembre de 2025 00:00

Si bien aún falta la firma, su llegada se dará en los próximos días, cuando también será presentado oficialmente al plantel y a los hinchas.

El exmediocampista de Racing, Estudiantes y Colón iniciará su ciclo como entrenador en una categoría profesional, luego de experiencias previas en ligas regionales de Santa Fe. Su misión será afianzar al "cuervo" en la divisional y darle una identidad futbolística clara al equipo.

Andrés Grande lo acompañará como ayudante de campo y Juan Manuel De Peca será el preparador físico.

