Tarea Pendiente se quedó con el torneo

Tarea Pendiente se consagró recientemente campeón del Torneo Judiciales. El equipo representante de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) Fuero Penal festejó el título de manera invicta en el Torneo de Fútbol 5 organizado por la Asociación Jujeña de Empleados Judiciales que se desarrolló en conmemoración al pasado 16 de noviembre que se celebra el Día del Empleado Judicial y como cada año se contempla dentro de las actividades programadas para la recreación.

Así fue que Tarea Pendiente en la final venció por 11 a 3 al equipo de "Átomo" del Fuero Laboral, pero a la vez remarcando que terminó siendo el combinado con más goles durante le certamen.

El combinado ganador estuvo integrado por Ignacio Molina, Esteban Jair, Facundo Guerra, Nicolás Conde, Guillermo Maldonado, Juan Méndez, Hernán Mamaní, Agustín Ortega, Ernesto Soria e Iván Lamas. El DT Marcelo Cabral; AC Juan Alvarado, PF Jorge González y PM Agustín Reyna. La delegada fue Laura Ruiz.

En la primera fase el equipo de Tarea Pendiente, clasificó de forma invicta. En la instancia semifinal, logró ganarle al bicampeón del torneo y ese fue un envión. En limpio las posiciones quedaron así: campeón "Tarea Pendiente" (OGJ Fuero Penal), subcampeón Átomo (Fuero Penal) y 3º Interrogatorio (Defensoría). El Torneo de Fútbol 5 se desarrolló en 2 zonas, de 4 equipos cada una.

Y la organización estuvo a cargo de la Secretaria de Deportes del gremio judicial.

Fredy Berdeja, secretario general de la Ajpj, en la entrega de premios, dijo: "Nuestro objetivo con este torneo es fortalecer el compañerismo, generar espacios que compartan los diferentes compañeros del poder judicial, consideramos junto a la Comisión Directiva que este tipo de eventos son de buena energía para que el vínculo entre los empleados judiciales sea cada vez mejor". Del mismo modo adelantó que "el próximo año volveremos a retomar las actividades y que el campeonato se disputará también en femenino", sentenció.