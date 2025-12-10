Con alrededor de 700 atletas se vivió el Trail del Dique

Alrededor de 700 atletas le dieron brillo al Trail del Dique cerrando así la temporada 2025 del Circuito Provincial bajo la organización del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

Durante la premiación Luis Calvetti destacó que "fue la segunda edición del trail aquí, iniciamos con 300 personas, hoy tuvimos alrededor de los 700 atletas, eso marca el gran trabajo que se realizó, al gente se fue sumando con el running".

Claro que para eso hubo un aporte de todos "se hizo un trabajo en conjunto, con todo el equipo de la Secretaría de Deportes, Same, Policía, Defensa Civil, se moviliza mucha gente para que sea una fiesta deportiva", subrayó el titular de la cartera de deportes de Jujuy.

Justamente agradeció "al municipio, al Intendente Víctor Hugo González, como así también a todos los municipios que forman parte del circuito, porque la Secretaria de Deportes solamente organiza, planifica, nos ponemos a disposición, trabajamos codo a codo, esa es la idea, se ve materializado en cada fecha, y en El Carmen se nota que el Jefe Comunal mantiene el deporte como eje de gestión, nosotros se lo agradecemos, esperemos poder trabajar con todos los intendentes de esa forma, con los directores de deportes para seguir creciendo".

Calvetti dijo que "desde el principio la idea fue brindarle a los atletas la posibilidad de correr en nuestra provincia y a un menor costo de lo que gastan cuando deben ir a correr a Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán, por eso desde el gobierno de la provincia queríamos desarrollar este deporte aprovechando que tenemos los mejores paisajes, los mejores escenarios", y agregó "incluso presentamos un equipo de running de niños que llegaron desde Alto Comedero, eso es una señal que el deporte crece en Jujuy".

El trail y estas pruebas "es turismo, esto es fomento de la economía regional, esto es salud, cultura, el deporte es la mejor plataforma para eso, nuestro gobernador Carlos Sadir está convencido de eso y nos impulsa a seguir creciendo, que los municipios sigan creciendo", concluyó el Secretario de Deportes.

A su tiempo, Víctor Hugo González, Intendente de El Carmen, remarcó la cantidad de participantes y público en general que dijo presente permitiendole un importante movimiento económico a la región, ya que algunos competidores llegaron la noche anterior para descansar en el lugar.

Se corrió en todas las categorías y distancias; 5K, 10K, 21K y 35K, por toda la zona de los espejos de agua que tiene El Carmen con un clima que acompañó a lo largo de la jornada finalizando con la premiación.