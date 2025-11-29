Habrá evaluación médica

El Concejo Deliberante aprobó establecer la Evaluación Médica Deportiva Obligatoria (Emdo).

Será en el ámbito de la ciudad de Palpalá, para todas aquellas personas que realicen prácticas de fútbol amateurs de veteranos en las categorías mayores de 45 años en todas las ligas de fútbol amateurs autorizadas.

La evaluación médica deportiva obligatoria, en principio tendrá un periodo de validez semestral o en su defecto si el profesional de la salud determina en relación con los estudios un tiempo menor para establecer la aptitud para la práctica deportiva se tomará cuenta este último, hasta tanto el profesional determine un alta médico.

La norma aprobada en el marco de la primera sesión extraordinaria establece, que las personas que de manera voluntaria decidan participar en las ligas de fútbol amateurs de veteranos en las categorías mayores de 45 años, mayores de 55 años y en la de mayores de 65, será, los responsables de realizarse los estudios médicos de forma individual.

Los titulares, es decir quienes integren las respectivas comisiones directivas de las ligas donde se realicen prácticas de fútbol de veteranos, alcanzados por esta nueva normativa, serán responsables como órgano de contralor en cuanto al cumplimiento por parte de los jugadores para contar con el estudio denominado Emdo, según se aclaró.

Las comisiones directivas deberán abrir un libro donde conste el legajo o numero de carnet de cada uno de los jugadores, con la ficha de inscripción y la ficha de Evaluación Médica Deportiva Obligatoria, previo al inicio a cada una de las competencias de la temporada en curso.

Las ligas de fútbol que cuenten con las categorías de más de 45 años en adelante deberán adherir mediate resolución interna de la institución o con la modificación de hacer efectivo el cumplimento por parte de los asociados y/o participantes que quieran realizar la práctica de este deporte.

Asimismo, el parlamento palpaleño decidido por mayoría invitar a la Legislatura de la provincia de Jujuy acompañar la presentación con el correspondiente estudio por tratarse del derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional dentro de los derechos fundamentales de las personas, a los efectos que se elabore un proyecto a nivel provincial de la problemática actúa que afecta a la salud de los mayores que realizan esta práctica deportiva en todo el ámbito de la provincia.