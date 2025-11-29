Secuestraron animales sueltos para evitar tragedias viales

Con el objetivo de prevenir accidentes viales en un período de alta circulación por las fiestas de fin de año. La acción fue ejecutada por el Comando de Prevención Rural y el Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional N° 6, quienes trabajaron sobre la Ruta Nacional N° 9 y diversas rutas provinciales de la zona.

El procedimiento se extendió durante la tarde y noche de ayer, focalizándose en eliminar la presencia de equinos y vacunos que representan un peligro constante para los conductores. Como resultado, fueron secuestrados dos animales vacunos y un equino, labrándose las actas contravencionales e infracciones correspondientes por incumplimiento del Artículo 87 del Código Contravencional.

Desde la fuerza señalaron que estos controles preventivos continuarán realizándose de forma permanente, especialmente en el sector de Los Perilagos, donde el tránsito aumenta considerablemente durante esta época del año. El objetivo central es reforzar la seguridad vial y resguardar la integridad de quienes circulan por la región.

