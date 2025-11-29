La otra semana habrá más salidas en el "albiceleste"

Sigue la puesta a punto de Gimnasia y Esgrima a las órdenes de Hernán Pellerano, flamante DT "albiceleste".

El "lobo" se entrena en el predio de Papel NOA procurando mantener un poco más de la base del torneo 2025. Las bajas se van sucediendo con el correr de los días y continuará de esta manera también en la semana que viene.

En cuanto a las incorporaciones, conocido el inminente arribo de Claudio Pombo, mediocampista procedente de Temperley, el "lobo" tendría los ojos puestos en varios hombres que en la temporada pasada vistieron la camiseta de Chacarita Juniors, curiosamente el equipo que tendrá como DT a Matías Módolo exentrenador "albiceleste".

Recordemos que se confirmó que el sorteo de zonas del campeonato de la Primera Nacional 2026 se llevará adelante el próximo lunes.

Entonces, Gimnasia y Esgrima conocerá ese lunes quiénes serán parte de su grupo para disputar en el 2026 el torneo por el ascenso a la Primera División.

En este contexto, desde la Asociación del Fútbol Argentino ya ratificaron que el campeonato mantendrá la misma estructura utilizada en la temporada actual: 2 ascensos a la Liga Profesional y 4 descensos a la Primera B o Federal A, según corresponda.

¿Quiénes descendieron de Primera División? San Martín de San Juan cayó como visitante en Mar del Plata ante Aldosivi en una "final por la permanencia" electrizante y perdió la categoría por quedar último en la tabla de promedios. Mientras que en Mendoza, Godoy Cruz empató como local ante Deportivo Riestra en el renovado estadio "Feliciano Gambarte" y jugará en la segunda categoría tras 17 años al ser el segundo peor equipo de la Tabla Anual detrás del "verdinegro" sanjuanino.