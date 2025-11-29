Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata, club que se encuentra en plena disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), visitará hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 21.30, se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

El "ferroviario" santiagueño se metió en los cuartos de final luego de superar 2-1 a San Lorenzo, en un encuentro que estuvo plagado de polémicas sobre el final. Previamente, en la primera fase, los dirigidos por Omar de Felippe habían terminado en el cuarto lugar de la Zona A con 24 puntos.

El "pincharrata" platense, por su parte, se clasificó por la ventana a los playoffs, ya que terminó octavo en la Zona A, con solo 21 puntos.

Pese a la floja racha que venía atravesando, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez dio el gran golpe del fin de semana pasado al eliminar como visitante a Rosario Central y dejó al "canalla" sin títulos ganados dentro de la cancha, ya que solo consiguió el que inventó la AFA de un día para el otro por terminar primero en la tabla anual.

El club de La Plata se encuentra en una delicada situación con la AFA, ya que el ente madre del fútbol argentino lo sancionó por el pasillo de espaldas que hicieron sus jugadores, a modo de rechazo por el título de Campeón de Liga que se inventó para premiar a Rosario Central.

En el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, se destaca la sanción de seis meses sin poder ejercer el cargo en el ámbito futbolístico para el presidente del club, Juan Sebastián Verón, la suspensión de dos fechas de cara al próximo torneo para los jugadores que hicieron el pasillo de espaldas y la multa económica de 4.000 entradas.

Se trató de una medida que terminó aumentó la polémica.

Las posibles formaciones son las siguientes:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 21.30. Televisada: TNT Sports Premium.