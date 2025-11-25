Se cumplió con el 2º Biatlón de El Carmen con 130 corredores

Con 130 corredores se vivió la segunda edición del Biatlón de El Carmen organizado y fiscalizado por Saúl Correa junto a Eugenia Vilca. Superaron las expectativas.

Correa contó que el circuito comprendió distintos puntos de la zona "salimos desde la pileta en barrio San Juan, camino a San Antonio, El Carril, la Toma hasta Los Morados, regresamos punto de partida, punto de transición para correr hacia el dique cumpliendo 5 kilómetros de ida y vuelta".

La prueba se desarrolló en todas las categorías, tanto para bicicletas de carrera como de mountain bike, desde juveniles hasta los mayores A, mayores B, mayores C, D, y E, armamos una categoría especial que denominamos posta, se corrió en parejas para los que no se animaban a hacer todo el recorrido solo, uno hacía la parte del ciclismo y el compañero el pedestrismos", subrayó.

Correa dejo en claro que "queremos que sea una fecha fija todos los años, sea una carrera clásica o sea, todos los años entre octubre y noviembre se realice, que siga creciendo, el año pasado estuvieron presentes poco menos de 100 atletas y este año fueron 130, el año que viene con la tercera edición queremos llegar a los casi 200 corredores".

Por último agradeció "a la Municipalidad de El Carmen por el acompañamiento en toda la logística resguardando la integridad física de los competidores, a la policía de la provincia", concluyó.

Posiciones

Categoría rutera: Varones A: 1) Lautaro Gómez, 2) Adrián Alcócer, 3) Gonzalo Rodríguez. Varones B: 1) Miguel Alcocer, 2) Ezequiel Vega, 3) Emilio Acuña. Damas: 1) Ana Ochoa. Mayores C: 1) Rodrigo Burgos, 2) Saúl Correa, 3) Oscar Gonzalo. Damas mayores C: 1) Natalia Burgos. Mayores D: 1) José Martínez, 2) Jhovan Serrudo, 3) Leonardo Guzmán. Mayores E: 1) Dante Alancay, 2) Daniel Burgos, 3) Ramón Coria. General: 1) Miguel Alcocer, 2) Ezequiel Vega, 3) Rodrigo Burgos.

En mountain bike: En 16-19 años: 1) Fabricio Quiroga. Mayores A: 1) Vir Aparicio Nieva, 2) Emanuel Tolaba, 3) Emanuel Carrasco. Damas 20-29 años: 1) Natali Tapia. Mayores B: 1) Fabio Mamani, 2) Ramón Maldonado, 3) Darío Inca. Damas B: 1) Andrea Cruz, 2) Macarena Lara, 3) Lorena Roa. Mayores C: 1) Daniel Monasterio, 2) Pablo Orquera, 3) José Torres. Damas C: 1) Alejandra Zelaya. Mayores D: 1) Luis Villoldo, 2) Miguel Copa, 3) Wilman Velásquez. Mayores E: 1) Ángel Romano, 2) Jesús Ávila.

Posta femenino: 1) Patricia Luna-Marcela Alarcón, 2) Brenda Bejarano-Marcela Bejarano, 3) Romina Chayle-Sabrina Chayle. Varones: 1) Julio Yarade-Cristian Castro, 2) Felipe Salas-Hugo Guerrero, 3) Roberto Carrillo-Pablo Ruiz. Mixta: 1) Diego Tejerina-Paula Leiva, 2) Sofía Espinosa-Alejandro Catacata, 3) Diego Montivero-Lorena Makki.