Municipio firmó con River Plate

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, visitó el Instituto Universitario River Plate (Iurp), donde fue recibido por sus autoridades y firmó un convenio. El acuerdo permitirá ampliar la oferta educativa en el ámbito deportivo y fortalecer el vínculo institucional con una de las entidades más prestigiosas del país.

"Hoy nos recibió el Instituto Universitario River Plate, donde firmamos un convenio más que importante para la capacitación y la relación del municipio con esta institución prestigiosa, parte de uno de los clubes más grandes del mundo. Fue un recibimiento muy cordial y estamos muy honrados", expresó el intendente Jorge tras la rúbrica del acuerdo.

El jefe comunal destacó que el convenio abrirá nuevas oportunidades académicas para jóvenes y profesionales de la ciudad. "Vamos a trabajar activamente para fortalecer todo lo que brinda este instituto en materia de capacitación y formación de cuadros profesionales en lo deportivo y futbolístico. Agradecemos profundamente la deferencia y la voluntad de colaboración del Iurp".

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, ponderó la importancia del convenio y agradeció al Instituto Universitario River Plate por su vocación federal y su presencia en todo el país. Señaló que esta articulación permitirá acercar más oportunidades de capacitación y fortalecer el deporte formativo en las distintas obras descentralizadas del municipio.

"Es una alianza estratégica que nos permitirá hacer más y mejor comunidad en nuestra ciudad", afirmó Altea y remarcó que el trabajo conjunto con el Club River, su Instituto Universitario y la Fundación contribuirá a promover acciones verdaderamente federales.

El acuerdo, firmado entre el rector del Iurp, Marcelo Hernández, y el intendente Raúl Jorge, establece la creación en San Salvador de Jujuy de una Unidad de Apoyo Académico (UdA) del Instituto, desde donde se gestionarán actividades educativas en modalidad a distancia y se dictarán carreras y capacitaciones vinculadas al deporte, especialmente en áreas como Educación Física, Periodismo Deportivo, Marketing Deportivo y Administración del Deporte.