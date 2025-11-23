Mañana se juega la primera semi de vóley

Se define el primer finalista de Copa Jujuy Energía Viva de vóley. Mañana desde las 19 en el Tinglado de Deportes de la escuela Normal en la ciudad de San Pedro de Jujuy entre Atlético San Pedro frente a la Asociación Palpaleña de Vóley en damas, y Santa Rosa con los palpaleños en masculino.

En el "Salón de la Patria" ubicado en el Palacio Municipal de la comuna local se realizó la presentación oficial con la presencia de Pedro Ruiz, coordinador provincial del certamen que hace disputar el Gobierno de la provincia, entrenadores de los clubes locales y Palpalá.

"Está todo preparado para vivir la semifinal, es una alegría que San Pedro pueda ser sede de esta semi con dos representantes, ya que en femenino está Atlético San Pedro y en masculino Santa Rosa, los dos partidos se juegan ante la Asociación Palpaleña de Vóley", destacó Pedro Ruiz.

En este sentido agradeció "al intendente Julio Bravo, al secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, al subsecretario de Deportes José Cabrera que ponen todo a disposición, por lo que invitamos a la gente que se acerquen a ver los partidos y podamos vivir una linda fiesta del vóley provincial y apoyen a sus equipos".

El coordinador provincial de Copa Jujuy dijo que "ya jugamos una instancia anterior en la Perla del Ramal, este año hubo récord de inscriptos tuvimos 50 equipos participando de toda la provincia, desde La Quiaca hasta Yuto, eso marca el interés que tienen los clubes por Copa Jujuy y San Pedro estuvo acorde a la organización de etapas anteriores y por eso confiamos una vez más en la ciudad para albergar ahora la instancia de semifinal", remarcó.

Por último, reconoció el empuje del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, "con el deporte en general como así también el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, de Luis Calvetti, secretario de Deportes, articulado con los Ministerios de Salud, Seguridad, el equipo del Same y la Policía", finalizó Pedro Ruiz, coordinador de Copa Jujuy.