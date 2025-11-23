Lindo duelo en Palpalá

A todo o nada jugarán esta tarde desde las 17, en el estadio "Emilio Fabrizzi" de Palpalá, Altos Hornos Zapla y Deportivo Pampa Blanca en el marco de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Por disposición del Consejo Federal se disputará hoy en consonancia los equipos jujeños involucrados en este certamen afista en su último partido donde se definen su futuro.

En El Carmen se jugará Rivadavia, sin chances, frente a Monterrico Sur que sólo le sirve ganar y debe esperar una ayuda para clasificar.

Es el caso del "depor" que con 8 unidades en la tabla de posiciones especula con ingresar junto al "merengue" que con 12 unidades ya está clasificado a la Segunda Ronda desde la fecha pasada. Pero sucede que Pampa Blanca que le ganó a Zapla por 2 a 1, en el partido de ida disputado en Perico, hoy necesita repetir ese resultado, por la diferencia que sea o de última empatar, pero también necesita que Monterrico Sur, con 7 puntos, no gane en El Carmen frente a Rivadavia, ya sin chances, o mínimo que no se saquen diferencias para poder soñar con acceder a la siguiente instancia.

Y será intenso porque encima el "depor" viene de una igualdad sin goles con los "sureños" y eso lo dejó para que se defina en estos últimos 90' en la ciudad siderúrgica.

Entonces nada está dicho y Monterrico Sur también tiene posibilidades concretas de conseguir el boleto porque a las 17 en el estadio "Manuel Alias", visita a Sportivo Rivadavia bajo el control de Alexis Balderrama y las asistencias de Facundo Almazán y Cristian Córdoba, todos de la Liga Departamental de Fútbol. Los conducidos por Horacio Zingariello ya en la pasada derrota ante Zapla jugó sin algunos de sus refuerzos que por decisión de la dirigencia al no tener chances de clasificar, le dieron licencia adelantada. Eso puede ser una motivación para los chicos del "bichito colorado" o bien ser aprovechado por los dirigidos por Sebastián Galván que posee un plantel con jugadores de experiencia.

Del mismo modo puede suceder en Palpalá donde el técnico local, Facundo Zamarián, al estar clasificado puede optar por poner un equipo mixado con algunos integrantes que no venían sumando minutos o bien tener la chance de solidificar una formación titular para mostrar un andamiaje que en lo que va del torneo tuvo sus altibajos y de esa forma también poder tomarse revancha de lo que sucedió en el choque de ida, pero ante su gente.

Ingresa Yuto o Parapetí

ATLÉTICO SAN PEDRO | EL “MILLONARIO” ES EL ÚNICO CLASIFICADO DE LA ZONA 3.

Por la Zona 3 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur hoy se definirá quién acompaña a Atlético San Pedro en la siguiente instancia que no saldrá de Defensores de Yuto o Deportivo Parapetí, ambos con 5 unidades en la tabla de posiciones juegan a las 17 sus respectivos partidos válidos por la 6º jornada.

Tal es así que Parapetí con la ilusión a flor de piel en el estadio "Visera de Cemento", se medirá con Mitre de Calilegua donde el árbitro será Víctor Condo y estará acompañado por Alexis Andrada y Marcos Balcarse. Mientras que en el Complejo Municipal, Defensores de Yuto también sueña con seguir, pero si vence a Atlético San Pedro bajo el control de Rolando Serapio y las asistencias de José Sotara y Fabio Ayuza.

El "millonario" de Carlos Morales Santos invicto y con 13 puntos se impuso el fin de semana por 1 a 0 a Mitre en Calilegua y en Yuto, Cady igualaron 3 a 3 con Parapetí en un partidazo. Por ese motivo este grupo la paridad está detrás de San Pedro, de inicio a fin se mantuvo y hoy Defensores de Yuto y el "expreso rojinero" poseen 5 unidades y tendrán que dirimir su futuro en el certamen.

Talleres juega en La Quiaca

UNA SEMANA DESCOMPRIMIDA | TRAS LA SALIDA DE RODRIGUEZ, TALLERES GANÓ EN MAIMARÁ CON GODOY EN EL BANCO.

La llegada de Víctor Nazareno Godoy como técnico renovó los aires en Atlético Talleres que ganó en Maimará y dejó atrás la salida de Ismael Rodríguez tras la derrota de local ante Deportivo Luján con quién de la Zona 1 de la Región Norte están en la próxima fase del Torneo Regional Federal Amateur y hoy sólo definirán la posición final.

El "expreso" festejó en La Quebrada por 2 a 0 la victoria sobre Maimará y eso mejoró el clima en Perico donde esperan que termine como puntero para tener ventajas en las siguientes etapas. Por eso aquí Talleres y Luján deberán definir las posiciones finales para conocer sus rivales posteriormente.

Sabiendo que en la presente competencia participan 333 clubes y clasificarán a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una. Justamente la Segunda Ronda estará integrada por los 16 clubes clasificados de la Primera y se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Allí los 8 ganadores clasifican a Tercera Ronda.

Luján sueña

Por la 6º fecha de la Zona 1, Región Norte, del Torneo Federal Regional Amateur, Luján recibirá a Unión Deportiva Maimará hoy desde las 17 en el estadio "La Tablada ". El "granate" cierra su participación con la clara convicción de conseguir la victoria que le permitirá ilusionarse con lograr el primer lugar en la zona dependiendo del resultado de Talleres.