Juegan la tercera fecha

Avanza la Copa Jujuy Energía Viva-Prefederal. Hoy desde las 13 se pondrá en marcha una nueva jornada en masculino, mientras que para el femenino tendrá la primera fecha en el estadio "Federación" bajo la fiscalización del Colegio de Árbitros de la provincia.

El certamen que organiza la Federación Jujeña de Básquet de manera conjunta con el Gobierno de la provincia, continúa su desarrollo luego de la pausa obligada el fin de semana pasado por las elecciones.

Las encargadas de abrir fuego serán las chicas, ya que se juega la primera fecha a partir de las 13 entre Atlético Gorriti y Atlético Cuyaya en un duelo de candidatas por el nivel de juego desplegado a lo largo del año.

Después, a las 14.30 será el debut de Atlético San Pedro y Villa San Martín. Las "millonarias", son las campeonas vigentes de la copa y sueñan con repetir lo de la temporada pasada con un plantel integrado por juveniles.

En el mismo escenario, el estadio de avenida España, pero a partir de las 16 comienza la tercera fecha del masculino con el encuentro entre Atlético Cuyaya con Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro.

Luego, a las 17.30 jugarán Club Social y Deportivo Parapetí con El Carmen Basketball, mientras que a las 19, Atlético Gorriti se medirá con Ciudad de Nieva, y para completar la jornada, a las 20.30, se enfrentarán Club Independiente y Villa San Martín.

Hasta el momento la tabla de posiciones en la zona A tiene como puntero a Cuyaya con 4 puntos, más atrás aparece El Carmen Basketball con 3 puntos, Parapeti y Sirio tienen 2 puntos, Tiro 1 punto. En la zona B el líder es Atlético San Pedro con 4 puntos, segundo marcha Gorriti con 3 unidades, lo mismo que Villa San Martín, cierran Nieva e Independiente con 1 punto.

Se espera contar con un buen marco de público desde muy temprano acompañando al femenino que tendrán el inicio del certamen, como así también al masculino, por lo que el costo de la entrada se fijó en 5 mil pesos la platea y 3 mil pesos la popular.

Como cada jornada de Copa Jujuy Energía Viva, certamen impulsado por el Gobierno de la provincia a través del trabajo articulado del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se contará con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, Ministerio de Salud, Same, Ministerio de Seguridad y Policía de la provincia.