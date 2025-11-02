Talleres en su casa busca acercarse a la clasificación

Mayor claridad podrá disfrutarse esta noche en el "Plinio Zabala" cuando Talleres se enfrentará a Racing de Ojo de Agua de La Quiaca a partir de las 20 con el arbitraje de Alexis Balderrama en compañía de Ángel Ajalla y Marcelo Salazar, todos de la Liga Departamental de Fútbol. Sucede que la fecha 3 de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur en Perico tendrá la inauguración oficial de la iluminación led del estadio y otros trabajos complementarios en un "expreso" que si gana frente a su gente queda a un paso de la clasificación a la siguiente instancia.

El equipo de Ismael Rodríguez marcha puntero con 6 unidades y empezó la competencia ganando 3 a 1 a Luján en "La Tablada" con goles de Marcos Coria, Cristian Frías y Enzo Justiniano. Después demostró jerarquía y contundencia en el "Plinio Zabala" y aplastando 11 a 1 a Unión Deportiva de Maimará. Los festejos fueron de Rivero y Coria ambos con un "hat trick" respectivamente, más los gritos de Arroyo, Farías, Ramírez y Ríos.

Mientras que la "academia" quiaqueña viene de igualar 0 a 0 con el "granate" en la ciudad fronteriza, sumando su primer punto, y comenzó el certamen con una derrota de visitante por 2 a 1 ante Maimará, lo que lo obliga a seguir luchando para no regresar con las manos vacías.

Por otra parte, en la semana la Comisión Directiva detalló importantes mejoras en las distintas áreas. 1º) Recuperación de los baños ubicados en la segunda preferencial. 2º) Reacondicionamiento de las butacas de las plateas. 3º) Refacción de los baños para la parcialidad visitante y 4º) Instalación de un moderno sistema de iluminación led en las torres.