Histórico triunfo de Los Pumas

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, dieron vuelta un partido muy trabado en el segundo tiempo y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edimburgo en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre.

El equipo argentino no ganaba en suelo escocés desde noviembre de 2009, cuando en aquella oportunidad obtuvieron un trabajado triunfo por 9 a 6.

El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución.

El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó al entrenador Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y a realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56' minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58', Pedro Rubiolo aumentó a los 70', Matera llegó al ingoal a los 74' y Justo Picardo cerró el marcador a los 78'.

Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.

El seleccionado argentino, que venía de superar a Gales por 52 a 28, quedó con dos victorias en la gira y ahora apuntará al cierre ante Inglaterra el domingo en Twickenham.

"Mimo al alma"

"Estoy muy emocionado. Es un placer ponerse siempre esta camiseta, pero cuando pasan estas cosas es un mimo al alma y un poco al trabajo que hacemos entre todos". Con esas palabras comenzó Julián Montoya la entrevista televisiva luego del resonante 33-24 de Los Pumas sobre Escocia en Murrayfield.

Con respecto al juego, el capitán afirmó que "lo que más contento me pone es cómo lo ganamos, cómo lo fuimos a buscar. El banco entró muy bien, también suma el trabajo en la semana de los que se quedaron afuera. Hay que disfrutar, porque es un grupo muy especial".

El análisis de Contepomi

"Es increíble lo que hicieron los chicos, especialmente los que entraron con esa energía. Por ahí, en el primer tiempo tuvimos imprecisiones, aunque logramos defender algunas pelotas. Sabíamos que esto dura 80 minutos y había que concentrarse en el rendimiento sin mirar el resultado. En el momento que hicimos el primer try, se convirtió en el partido que habíamos pensado", analizó el entrenador de los Pumas, Felipe Contepomi, en conferencia de prensa.

Para el coach, y a pesar del mal inicio, el plan estaba claro.

"Fueron más clínicos cuando tuvieron la oportunidad de marcar. Nosotros en las pocas oportunidades que tuvimos perdíamos la pelota. Eran pocas cosas para ajustar, pero lo importante es que siempre se intentó jugar. Sabíamos que en algún momento los íbamos a quebrar, había que persistir".