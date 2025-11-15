20°
Deportes

Maratón "Jujuy Corre" en la capital provincial

La competencia dará inicio mañana a las 8 en Ciudad Cultural.

Sabado, 15 de noviembre de 2025 00:00

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la comunidad que, con motivo de la realización mañana del maratón "Jujuy Corre" se implementarán cortes y restricciones en distintos sectores de la ciudad.

La competencia se desarrollará entre las 8 y las 14, teniendo como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural, y recorrerá las siguientes arterias: Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Pte. San Martín, Balbín, Gral. Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, Ciclovía Pco. Marshke, Av. Gral. Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.

Cortes y restricciones: Corte total: calle interna de Ciudad Cultural (frente a los Food Trucks).

Restricción de circulación: un carril de Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel ubicado a la altura de la Fuente de las Américas (Estadio "23 de Agosto").

Paradas de colectivos: Durante la competencia se anularán las paradas ubicadas en Ex Apeadero y a la altura del Maxi Comodín.

Zonas de precaución: A medida que la carrera avance, se solicita circular con máxima precaución en los siguientes puntos

Av. Italia y Palanca - Senador Pérez y 19 de Abril - Santibáñez y Alvarado - Patricias Argentinas y Santibáñez - Caídos y Santibáñez - Airampo y Santibáñez -Acceso a Ciudad Cultural

Finalmente, se recomendó a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes.

 

