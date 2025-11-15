Comienza la primera edición de hándbol

Se pone en marcha la Copa Jujuy Energía Viva de Hándbol en cancha de Club Atlético El Carmen. Desde las 12.40, en femenino, inauguran la primera edición Sportivo Rivadavia frente a Universitario.

Es una disciplina más que se suma al certamen más federal que tiene el deporte impulsado por el Gobernador Carlos Sadir a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, Same, Ministerio de Seguridad y Policía de la provincia.

Sobre todo porque el balonmano jujeño lo necesitaba "tenemos muchas expectativas, sobre todo alegría de poder incorporar este deporte en el torneo porque lo necesita, ya que está transitando un año sin actividad, en buena hora llega esta copa para impulsar y fortalecer el hándbol en la provincia", apuntó Sergio Molina.

El profesor de la Secretaría de Deportes destacó que "en Atlético El Carmen se van a jugar los partidos en varones y mujeres durante todo el día, mientras que el domingo, se juega en Humahuaca", detalló.

El programa de hoy será el siguiente: A las 12.40 juegan Sportivo Rivadavia con Universitario en femenino, a las 14, será el turno de Ciaf ante Club Terry de Tilcara en masculino; a las 15.20 Ciclón se medirá con Universitario en varones; a las 16.40 Sportivo Rivadavia juega con Atlético Terry en femenino; a las 18 Ciaf con Atlético El Carmen en femenino, y cierran a las 19.20, Ciaf con Universitario en masculino.

Mañana la jornada se desarrollará en el Polideportivo "Manuel Alias" de Humahuaca desde las 12.40 con el encuentro entre Universitario y Atlético Terry, luego el turno del resto de los encuentros.