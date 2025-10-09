Arrieta se quedó con el título Anual de sub 18

En medio de tantos problemas institucionales, Herminio Arrieta tuvo una alegría. El fin de semana le ganó a Defensores de Yuto por penales 5 a 4, luego de perder 2 a 1 en la revancha y se quedó con el Anual "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional en sub 18.

La vuelta olímpica en el "Ernesto Escalante" fue acompañada por un buen marco de público que desde muy temprano se acercó para alentar a los pibes, lo mismo que por el lado de la "naranja mecánica".

En el partido de ida fue Arrieta quién se quedó con la primera final, mientras que la revancha fue para Yuto, al igualar en puntos y goles, se definió desde los doce pasos y favoreció al conjunto local, que mostró gran efectividad y temple para imponerse 5 a 4 desde los doce pasos y quedarse con el título.

Con este logro, Arrieta alzó el trofeo del torneo "Marcelo Monasterio", al finalizar el encuentro, el director técnico Mario Orquera expresó su satisfacción: "Este grupo de chicos se lo merece. Trabajaron todo el año con compromiso y humildad. Ganar una final así, por penales, demuestra el carácter y la unión del equipo", señaló visiblemente emocionado.

El festejo continuó en el campo de juego y en el club, donde familiares y simpatizantes acompañaron con orgullo a los jóvenes campeones.

Síntesis

H. Arrieta 1 (5): Luciano Vedia; Tihago Pereira, Mauricio Oyola, Jony Chauque, Maxi Cortez; Rodrigo Benítez, Lautaro Llanos, Maxi Amante; Franco Urquiza, Ricardo Vázquez y Alexis Naranjo.

DT: Mario Orquera.

Defensores de Yuto 2 (4): Leo Adico; José Campos, Lucas Segundo, Álvaro Ortiz, Oscar Parada; Luciano Flores, Joel Ledesma, Salvador Villafañe, Lionel Castillo, Mauricio Villafañe y Maxi Párraga.

DT: Elber Alegre.

Cambios ST: Inicio Santiago Sosa por Oscar Parada (DdeY) y Valentino Palacio por Joel Ledesma (DdeY); Augusto Astilla por Mauro Villafañe (DdeY) y Mauricio Gareca por Maxi Cortés (HA); Alero Luna por Alexis Naranjo (HA); Jesús Bozo por Jony Chauque (HA); Humberto Bolívar por Franco Urquiza (HA); Ángel López por Lautaro Llanos (HA); Valentín Agüero por Luciano Flores (DdeY); Ulises Romero por Maxi Párraga (DdeY); Omar Espinosa por Salvador Villafañe (DdeY).

Árbitro: Eduardo Sume.

Estadio: "Ernesto Escalante". (Marcela Navas)