River hoy visita Rosario

River visitará hoy a Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B. El partido se jugará a las 21.15 en el estadio "Gigante de Arroyito", y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Diego Romero.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El conjunto "millonario" marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez. Además necesita volver a sumar de a tres en el Clausura para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

Por otra parte, Boca Juniors recibirá hoy a Newell´s con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes. El encuentro, que está programado para las 19 en el estadio Alberto Armando, más conocido como "La Bombonera", y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Boca atraviesa un muy flojo momento, ya que acumula tres partidos sin ganar y peligra su clasificación a los playoffs.