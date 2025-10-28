Valiosísimo triunfo de Boca frente a Barracas

Boca se impuso 3 a 1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.

El marcador lo abrió Insua para el "guapo" a los 20 minutos del primer tiempo y en el complemento, Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Merentiel culminó la victoria a los 21 minutos para el "xeneize".

El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y amonestaciones desde el arranque. A los dos minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes.

La roja a Iván Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al "Guapo" a reacomodarse con el ingreso de Siro Rosane en lugar de Bruera.

Boca intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró concretar las oportunidades generadas. Paredes probó desde media distancia en dos ocasiones, aunque sin éxito, mientras que Giménez tuvo una chance clara de cabeza que se fue apenas desviada.

El conjunto de Úbeda tuvo mayor posesión de balón, pero se mostró impreciso en los últimos metros. Barracas, en cambio, fue más efectivo y se fue al descanso con una valiosa ventaja pese a las dificultades, tras un gran remate de Rodrigo Insua desde casi mitad de cancha que dejó sin chances a Agustín Marchesin.

El arranque del segundo tiempo mostró otra cara de Boca. Úbeda movió el banco e hizo ingresar a Exequiel Zeballos, quien fue clave para cambiar el ritmo del ataque. El "xeneize" encontró espacios y aprovechó la superioridad numérica para presionar a su rival.

A los ocho minutos, Zeballos desbordó y asistió a Giménez, que definió con precisión para igualar el partido. Dos minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer, esta vez tras un gran centro de Juan Barinaga, y de cabeza puso el 2 a 1 para desatar la euforia del plantel.

Barracas, que había sido sólido en la primera parte, comenzó a sentir el desgaste físico y perdió el control del juego. Boca dominó la posesión con el manejo de Paredes y Herrera en el mediocampo, y siguió generando ocasiones. A los 21 minutos, Zeballos volvió a ser protagonista al realizar una corrida espectacular desde mitad de cancha para asistir a Merentiel, quien definió con categoría para poner el 3 a 1 final.