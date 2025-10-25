Se corre hoy el "Pro-Tera" en "Tierra Brava"

La gestión municipal del Intendente Julio Bravo, realizará hoy desde las 14.30 una nueva edición de la prueba de mountain bike por equipo denominado "Pro-Tera". La cita es en el circuito "Tierra Brava" ubicado a la vera de la ruta nacional 34.

Con más de 100 corredores confirmados se realizará la jornada a cargo del Departamento de Deportes Extremos "lo hacemos hace 8 años, es algo divertido, se arman grupos de cuatro integrantes y deben estar integrado por dos principiantes y dos bikers que ya tiene experiencia", detalló Gabriel Rocha.

El titular del predio "Tierra Brava" destacó que "el Pro es la persona que va a ir acompañando en todo el recorrido al compañero que con cariño denominamos Tera, allí a lo largo del recorrido va a ir motivándolo para que llegue en un circuito preparado para la gente que recién comienza", explicó.

La idea es "que largan juntos y llegan juntos, por lo que durante todo el recorrido estará el acompañamiento de los competidores que ya tienen experiencia, lo van a ir llevando con ritmo, apoyándose entre todos", subrayó.

Durante el circuito "van a ir encontrando lugares dónde habrá un cartel que dice foto, allí se tienen que hacer una selfie los cuatro juntos y recién pasar a la siguiente parte del circuito", y añadió "la primera foto salen todos espectaculares, pero con el correr de la pista se va notando como el compañero va sufriendo, los chicos apenas comienzan peinados, limpitos y terminan con una cara como si hubieran llegado de la guerra prácticamente", puntualizó.

El encargado del Departamento de Deportes Extremos contó que "es una actividad integradora, no lo tomamos como una carrera porque es una actividad donde todos practican, donde la idea es motivarlos al ciclismo, motivarlos al mountain bike, motivarlo a que ellos puedan disfrutar de las Yungas".

Además, agradeció el importante acompañamiento del Intendente Julio Bravo y las diversas áreas operativas que permiten el normal desarrollo de la competencia. Si bien la inscripción es totalmente gratuita, se solicitó desde la organización si pueden "colaborar con un alimento no perecedero para entregar a la escuela de San Francisco", y agregó "al finalizar la jornada procederemos a la entrega de premios", declaró Gabriel Rocha.

Por último, recordó que "hasta antes de largar pueden anotarse", concluyó.