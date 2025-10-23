Belgrano y Argentinos buscan la gran final

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se enfrentarán hoy, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.

El encuentro, que definirá al primer finalista de la competición, se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el estadio "Gigante de Arroyito" y será transmitido por TyC Sports. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

Belgrano, que es dirigido por Ricardo Zielinzki, llega a este encuentro con una buena seguidilla de siete partidos sin conocer la derrota, además de que en su última presentación en el Torneo Clausura le ganó a Boca en condición de visitante.

En su camino hasta las semifinales, el "Pirata cordobés" realizó un gran recorrido, eliminando a Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2), Independiente (2-0) y a Newell's (3-1).

Argentinos Juniors, por su parte, está teniendo un gran 2025, en el que se consolidó como uno de los equipos más regulares y con mejor fútbol del ámbito local.

El "bicho", que está muy cerca de clasificar por la tabla anual a la Copa Libertadores 2026, también tuvo un andar muy sólido en esta Copa Argentina, en la que dejó en el camino a Central Norte de Salta (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi de Mar del Plata (2-1) y Lanús (1-0).

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Sporle; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.