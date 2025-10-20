“Cabeza en alto”: el sentido mensaje de Lionel Messi para la Selección Argentina Sub-20

La Selección Argentina cayó este domingo ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, y en medio de la desazón, el capitán de la Mayor expresó sus sensaciones en las redes sociales, con un sentido mensaje para los chicos argentinos.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegó hasta el partido decisivo con puntaje ideal producto de seis victorias en igual cantidad de partidos, pero perdió contra el equipo africano y no pudo conquistar el séptimo título de la categoría.

Al respecto, Messi, que ya había felicitado a los juveniles argentinos tras las semifinales, envió un mensaje de apoyo y reconocimiento a lo chicos luego de la dura derrota.

“Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el capitán de la Mayor en su cuenta de Instagram.