Talleres se impuso por 3 a 1 a Luján

En el marco de la fecha 1 del Torneo Regional Amateur se presentaron por la Región Norte, Deportivo Luján y Talleres de Perico.

El duelo entre dos representantes de la Liga Jujeña de Fútbol quedó para los periqueños quienes se impusieron a los granates y lograron así una merecida victoria fuera de casa teniendo en cuenta que el duelo se llevó a cabo en el estadio "La Tablada".

En los primeros minutos de juego les constó a ambos combinados tener profundidad para así lastimar en el área rival.

Antes del primer cuarto de hora avisó Caram, de Luján, desde media distancia.

Recién a los 24 minutos llegó la apertura del marcador luego de una buena sucesión de pases que derivaron en la conversión de Coria para marcar el 1 a 0 en favor de Talleres.

Sobre los 45, el "expreso" amplió la ventaja. Fue Farías, de penal, quien puso el 2 a 0.

Así con el resultado parcial favorable a los visitantes se fueron al descanso.

En el complemento, a los 24, Justiniano, ingresado desde el banco de suplentes, anotó el 3 a 0 para Talleres y liquidó el partido más allá del descuento de Deportivo Luján que llegó cerca del final, sobre los 41 con el tanto de Soto desde los doce pasos.

Minutos después el referí pitó el final y el "expreso" festejó ganar sus primeros tres puntos en el torneo.

Zapla se presenta en Monterrico

Otros de los jujeños que harán su debut este fin de semana en el Torneo Regional Amateur serán Monterrico Sur y Altos Hornos Zapla, estos últimos rotulados como candidatos para pelear el ascenso. El duelo entre monterriqueños y “merengues” se jugará en el estadio “Antonio Berruezo”, desde las 17 y con el arbitraje de Dante Guzmán.

Se espera en Monterrico una buena cantidad de público en las tribunas. A la misma hora que Zapla pero en el estadio “Visera de Cemento” se medirán Parapetí que hará las veces de local en este reducto sampedreño y Atlético San Pedro en un cruce de equipos de la Liga del Ramal. Antes, en la Quebrada, Unión Maimará enfrentará a Racing de Ojo de Agua desde las 16.30 con el arbitraje de Víctor Condo. También habrá más acción en la zona de los Diques porque Sportivo Rivadavia de El Carmen recibirá a Deportivo Pampa Blanca a las 17.15 y con el control de Rolando Serapio.